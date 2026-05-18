Cuba advierte que una acción militar de EEUU provocaría un "baño de sangre" tras reporte sobre drones

Imagen de archivo del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pronuncia un discurso durante una ceremonia en La Habana, Cuba.

El ​presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó el lunes que cualquier acción militar de Estados Unidos contra ‌Cuba provocaría un "baño de ‌sangre" con consecuencias incalculables para la paz y la estabilidad de la región.

"Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país", señaló Díaz-Canel en una publicación en la red social X.

Los comentarios se producen tras ​un informe de ⁠Axios publicado el domingo que citó información de ‌inteligencia clasificada según la cual Cuba habría ⁠adquirido más de 300 ⁠drones militares y habría debatido planes para utilizarlos en ataques contra la base naval estadounidense de la Bahía ⁠de Guantánamo, buques militares estadounidenses y Cayo ​Hueso, en Florida.

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El ministro de Relaciones ‌Exteriores, Bruno Rodríguez, en una ‌publicación separada, afirmó que Cuba, "como toda nación ⁠del mundo, tiene derecho a su legítima defensa ante cualquier agresión externa" en virtud de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. ​También señaló ‌que quienes pretenden atacar a Cuba utilizan falsos pretextos para justificarlo.

Cuba se ha visto sometida a una presión cada vez mayor desde que Estados Unidos cortó sus suministros energéticos ⁠tras detener en enero al presidente de su entonces aliado, Venezuela.

En las últimas semanas se ha agotado el combustible y la electricidad suele estar disponible sólo durante una o dos horas al día.

Las tensiones entre ambos países se han agudizado considerablemente en los últimos ‌días. Reuters informó la semana pasada, citando fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que la fiscalía tenía previsto imputar al exlíder cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones ‌operados por el grupo humanitario Hermanos al Rescate.

Tal acusación contra Castro, de 94 años, supondría una importante escalada de ‌la presión ⁠sobre Cuba por parte de la administración del presidente Donald Trump, que ha ​calificado al Gobierno de la isla de corrupto e incompetente mientras presiona para que se produzcan cambios.

Con información de Reuters