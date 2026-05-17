La MLS reveló cuáles son los jugadores que más cobran: el puesto de Messi y De Paul

Los argentinos son los mejores pagos con un saldo de casi 40 millones de dóalres

A diferencia de lo que sucede en otras ligas y en especial en el fútbol argentino, la MLS (Major League Soccer) informa a los hinchas cuál es el salario de los jugadores que forman parte de su estructura. Esto permitió que surgiera un interesante top diez de los mejores pagos que cuenta con la presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Algo que permite entender por qué están lejos de regresar al país.

Cada tanto, la liga de Estados Unidos realiza determinados informes sobre cómo es el desarrollo de los clubes. Es uno que expone datos que van desde lo deportivo, lo social, pero más que nada el potencial económico que destinan para armar planteles de calidad que les permitan pelear tanto en el plano local como también en el internacional.

De acuerdo con el último reporte de la MLS, Messi es el jugador mejor pago de todos con un salario anual de 28,3 millones de dólares. Es importante aclarar que una parte de este dinero no le corresponde al Inter Miami, debido a que solicitó la llegada de determinadas marcas con el fin de poder mantener al mejor del planeta fútbol dentro de su plantel.

Por otro lado, el segundo en la lista es el coreano Heung-min Son con un ingreso anual de 11,2 millones de dólares. El volante de L.A. FC es una de las figuras de la liga, pero lejos está del primer puesto. De Paul es el tercer futbolista mejor pago en Estados Unidos, con una ganancia salarial de 9,7 millones de dólares. De esta manera, se entiende el motivo por el cual muchos jugadores eligen ir a esta liga en vez de a otros destinos.

El resto del top diez se compone de nombres como Hirving Lozano (9,3 millones), Miguel Almirón (7,9 millones), Emil Forsberg (6 millones), Sam Surridge (5,9 millones), Riqui Puig (5,8 millones), Jonathan Bamba (5,6 millones) y Hany Mukhtar (5,4 millones). El volante paraguayo es uno que había sonado como posible refuerzo de River en el mercado invernal del 2025, pero está claro por qué su transferencia nunca estuvo cerca de concretarse.

¿De Paul a Racing después del Mundial 2026?

Desde hace un par de días se viene mencionando que Rodrigo De Paul estaría considerando de gran manera la idea de regresar al fútbol argentino para afrontar la parte final de su carrera con la camiseta de Racing. Un comentario que generó varias ilusiones entre los hinchas en las redes sociales. Sin embargo, se trata de una falsa ilusión que el mismo jugador se encargó de desmentir.

"¿Sí me encantaría volver? Me encantaría... ¿Una fecha o si va a suceder? No lo sé, no hago futurología. Hablo siempre con Diego (Milito), con el Chino (Saja), con Gustavo (Costas), que me apretó un poquito cuando fui al predio. Je”, señaló en charla con el Pollo Álvarez. “Me encantaría decirlo, pero también tengo que entender mi lugar. Una palabra de más; a la gente le cuesta entender que vamos cambiando de opiniones. La gente crece, evoluciona, cambia de parecer. Entonces no quiero ser preso de mis palabras”, agregó.