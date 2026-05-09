Messi y De Paul la rompieron en Inter Miami: dos golazos y asistencias antes del Mundial 2026

Lionel Messi y Rodrigo De Paul fueron determinantes en la goleada de Inter Miami ante Toronto.

Inter Miami goleó 4 a 2 a Toronto por la Major League Soccer con protagonistas de la Selección Argentina. A semanas de que comience el Mundial 2026, Lionel Messi marcó un gol, brindó dos asistencias y Rodrigo De Paul abrió el marcador con un golazo de afuera del área.

Después de la dura derrota frente a Orlando City, en el "clásico del Sol", Inter Miami se recuperó de visitante con un festín frente a Toronto. El equipo conducido por el argentino Guillermo Hoyos, que reemplazó a Javier Mascherano, se lució gracias a los argentinos y se ubica ahora segundo en la Conferencia Este de la MLS.

A los 43 minutos, luego de infracción que le hicieron a De Paul, el propio "motorcito" sorprendió y ejecutó el tiro libre. Después de un rebote en la barrera, el exjugador de Racing calzó la pelota de primera y la clavó al lado del palo derecho del arquero, para poner el 1 a 0.

Ya en la segunda parte llegaría toda la calidad de Messi. El crack argentino asistió en dos oportundiades para los goles de Luis Suárez y el español Sergio Reguilón, que sirvieron para liquidar la historia.

Pero no sería lo último de la "Pulga". A los 74 minutos, después de una jugada que inició en mitad de cancha, Messi quedó solo a la altura del penal y definió de zurda para el 4 a 0 final de Inter Miami.

Con esta victoria, el equipo de la Florida quedó en la segunda ubicación de la Conferencia Este con 22 puntos, a una unidad del puntero Nashville, que tiene dos partidos menos y este sábado puede volver a ampliar la ventaja.

La advertencia de Messi en la Selección Argentina a un mes del Mundial 2026

Lionel Messi dejó un mensaje contundente de cara al Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y próximo a disputar su sexta Copa del Mundo, habló con Joaquín “Pollo” Álvarez sobre el desafío que se viene y fue claro respecto a las dificultades que tendrá la “Albiceleste” para defender el título. Como suele suceder cada vez que toma la palabra, sus declaraciones generaron una fuerte repercusión en el mundo del fútbol.

"Es un Mundial, sabemos que es complicado por las selecciones que hay. Hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel de grupo o selección", expresó el actual futbolista del Inter Miami durante la entrevista en el programa “Lo del Pollo”. Así, Messi remarcó que repetir la consagración obtenida en Qatar no será una tarea sencilla.

Lionel Messi habló sobre el presente de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

El rosarino también analizó el momento que atraviesa el equipo dirigido por Lionel Scaloni en la previa de la próxima Copa del Mundo. "Llega bien. Hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo por una u otra cosa, pero la verdad que cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar, deja todo y hace todo para intentar cumplir los objetivos", sostuvo.

Además, destacó la mentalidad competitiva que mantiene el plantel campeón del mundo: "Argentina siempre va a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo".

Los candidatos al Mundial 2026, según Lionel Messi

Consultado sobre las selecciones con más chances de quedarse con el título, Messi mencionó a varias potencias que llegan en gran nivel al torneo. "Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel, España, Brasil que hace un tiempito no está en su mejor momento siempre es candidata y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales. Después Alemania, Inglaterra, las grandes potencias, Portugal que tiene una selección muy competitiva y muy buena también. Después siempre aparece alguna sorpresa, cosas raras o que uno no imagina. Pero hay muchas selecciones de gran nivel", expresó.