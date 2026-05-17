Taiwán no será sacrificado, venta de armas por parte de EEUU es un compromiso, responde el presidente a Trump

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pronunció un discurso en un acto conmemorativo del 40 aniversario de la fundación del Partido Democrático Progresista en Taipéi.

​Taiwán no será sacrificado ni objeto de intermediación, y no renunciará a su modo de vida libre bajo presión, escribió el domingo el presidente Lai ‌Ching-te en Facebook, agregando que las ‌ventas de armas de Estados Unidos a la isla constituían un compromiso de seguridad basado en la ley.

Los comentarios de Lai fueron su primera respuesta directa a la cumbre celebrada esta semana en Pekín entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, que suscitó inquietudes en la democrática Taiwán sobre el respaldo de Estados Unidos a la isla.

Trump dijo que aún estaba considerando si seguir adelante ​con nuevas ventas de ⁠armas a la isla reclamada por China y que Estados Unidos "no busca que ‌alguien diga: 'Vamos a independizarnos porque Estados Unidos nos respalda'".

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Lai dijo que ⁠la gente estaba "muy preocupada" por el contenido de ⁠esa reunión en lo que respecta a Taiwán, al tiempo que agradeció al Gobierno de Estados Unidos su continua atención a la paz y la estabilidad en el estrecho ⁠de Taiwán y su apoyo a Taiwán.

Taiwán no provocaría ni agravaría el ​conflicto, añadió.

"Pero tampoco renunciaremos a nuestra soberanía y dignidad nacionales, ‌ni a nuestro modo de vida democrático ‌y libre, bajo presión", dijo Lai, que añadió que China era la fuente ⁠de la inestabilidad regional.

No hubo una respuesta inmediata por parte de China a sus comentarios.

China nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a Taiwán a su control y afirma que es una provincia china, no un país.

INTERÉS COMÚN

Garantizar ​la paz ‌y la estabilidad en el estrecho de Taiwán siempre ha sido un fuerte consenso y un interés común de Taiwán, Estados Unidos y los países democráticos de todo el mundo, escribió Lai.

"Taiwán no será en absoluto sacrificado ni objeto de intercambio".

La cooperación en materia de seguridad y la ⁠venta de armas entre Taiwán y Estados Unidos a largo plazo se basaban en la Ley de Relaciones con Taiwán, dijo, refiriéndose a la ley de 1979 que obliga a la venta de armas a la isla.

"Esto no es solo un compromiso de seguridad de Estados Unidos con Taiwán, sino también la fuerza disuasoria más importante durante de los años frente a acciones que socavan la paz y la estabilidad regionales".

Aunque la Administración Trump ‌aprobó en diciembre un paquete de venta de armas por valor de 11.000 millones de dólares, el mayor de la historia, Reuters ha informado de que un segundo paquete, por unos 14.000 millones de dólares, sigue a la espera de su aprobación.

Lai también reiteró su postura de que la República de China, nombre oficial de Taiwán, es un "país ‌soberano, independiente y democrático". La República de China y la República Popular no están subordinadas entre sí, el futuro de Taiwán debe ser decidido por su propio pueblo y su "soberanía no puede ‌ser violada ni anexionada", ⁠dijo Lai.

"Este es el mayor consenso de todo el pueblo de Taiwán, y es el statu quo que pretendemos defender. No existe ​la llamada cuestión de la 'independencia de Taiwán'".

El derrotado Gobierno de la República de China huyó a Taiwán en 1949 tras perder una guerra civil contra los comunistas de Mao Zedong, quienes fundaron la República Popular.

Con información de Reuters