El problema que altera el descanso y se vuelve cada vez más frecuente con la edad.

Con el paso de los años, muchas personas empiezan a notar que les cuesta más conciliar el sueño , se despiertan varias veces durante la madrugada o sienten que descansan menos, incluso después de haber pasado muchas horas en la cama. Aunque suele naturalizarse como una consecuencia inevitable del envejecimiento, la realidad es que detrás de esos cambios puede haber un problema que afecta cada vez a más adultos mayores : el insomnio .

La dificultad para dormir es uno de los trastornos más frecuentes en la tercera edad . En algunos casos aparece de manera ocasional, pero en otros se vuelve persistente y termina impactando en el ánimo, la memoria, la concentración y la energía cotidiana. Además, dormir mal durante períodos prolongados también puede influir sobre otros aspectos de la salud física y emocional.

El insomnio es un problema frecuente en la tercera edad.

Cómo saber si tengo insomnio y qué hacer

El insomnio puede manifestarse de distintas maneras . Algunas personas tienen problemas para quedarse dormidas, mientras que otras se despiertan varias veces durante la noche o demasiado temprano por la mañana, sin lograr volver a dormir. También hay quienes sienten que el sueño deja de ser reparador y amanecen cansados, aún después de haber descansado varias horas.

En los adultos mayores, este problema puede estar relacionado con múltiples factores . Los cambios naturales del organismo, ciertos medicamentos, el dolor crónico, el estrés, la ansiedad o enfermedades frecuentes en la vejez pueden alterar los ciclos normales del sueño. A eso se suma que, con la edad, el sueño suele volverse más liviano y fragmentado.

Aunque muchas veces se minimiza, el descanso insuficiente puede tener consecuencias importantes . La falta de sueño sostenida puede aumentar la irritabilidad, afectar la memoria y favorecer caídas o accidentes domésticos por cansancio y falta de atención. En personas mayores, además, el agotación constante puede influir directamente sobre la autonomía y la calidad de vida.

Qué hábitos pueden ayudar a dormir mejor en la tercera edad

Los especialistas recomiendan mantener horarios regulares para acostarse y levantarse , incluso los fines de semana. También aconsejan evitar las pantallas antes de dormir , reducir el consumo de cafeína durante la tarde y generar un ambiente tranquilo y oscuro en la habitación.

Por último, pero no por eso menos importante, la actividad física moderada durante el día también puede favorecer un mejor descanso por las noches . Por ejemplo, caminar, realizar ejercicios suaves de yoga antes de dormir o simplemente tener una rutina activa, es de gran ayuda para regular el sueño.