Denuncian casos de grooming en Independiente: el comunicado

El comunicado de Independiente sobre el grooming en el club.

Independiente comunicó que el padre de uno de los jugadores de las divisiones infanto-juveniles denunció grooming a su hijo en las instalaciones del club, por lo que rápidamente activó el protocolo para comenzar a investigar lo sucedido en una de las entidades más populares del fútbol argentino. A través de un extenso escrito en los canales oficiales, la institución de Avellaneda comunicó lo que ocurrió en las últimas horas, por lo que "se convocó a la organización Grooming Argentina, recibida en el Predio de Villa Domínico".

En esa línea, informó que "se coordinaron charlas informativas y preventivas a cargo de personal especializado. Asimismo, se resolvió reunir toda la información necesaria para impulsar la correspondiente denuncia penal". Y sentenciaron que el Rojo "reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores".

Denuncian grooming en Independiente: el comunicado del club

El Club Atlético Independiente informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general:

El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido víctima de grooming.

Inmediatamente, se activó el protocolo pertinente y las autoridades del club recibieron a la familia en la sede social, junto con los responsables de las áreas correspondientes, y pusieron a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor.

A partir de este hecho, se dio aviso a todas las áreas del club para extremar la atención sobre esta modalidad delictiva. El equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó dos casos adicionales de características similares, lo que fue informado a las máximas autoridades.

En consecuencia, se convocó a la organización Grooming Argentina, recibida en el Predio de Villa Domínico, con quienes se coordinaron charlas informativas y preventivas a cargo de personal especializado. Asimismo, se resolvió reunir toda la información necesaria para impulsar la correspondiente denuncia penal.

El viernes 15 de mayo de 2026, uno de los apoderados del club, junto a un dirigente de la institución, se presentaron ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia y aportar el material recabado. Se acordó con la Fiscal interviniente regresar el lunes 18 de mayo a fin de ampliar la presentación.

El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores.

El comunicado de Independiente sobre el grooming en el club.

¿Qué es el grooming?

Se trata de un delito en el que una persona adulta utiliza medios digitales (redes sociales, videojuegos, chats) para contactar a niñas, niños o adolescentes, simulando ser un menor de edad. Su objetivo es manipularlos y ganar su confianza, con fines de acoso o abuso sexual.

Etapas principales del grooming

El acosador suele seguir un proceso sistemático para lograr su cometido:

Contacto: El adulto crea un perfil falso con una identidad atractiva y afín a los gustos del menor.

El adulto crea un perfil falso con una identidad atractiva y afín a los gustos del menor. Manipulación y confianza: Se hace pasar por su amigo o "novio virtual", ofreciendo apoyo, regalos o atención para aislar emocionalmente a la víctima de su entorno.

Se hace pasar por su amigo o "novio virtual", ofreciendo apoyo, regalos o atención para aislar emocionalmente a la víctima de su entorno. Exigencia: Comienza a solicitar fotografías o videos íntimos.

Comienza a solicitar fotografías o videos íntimos. Chantaje y extorsión: Utiliza el material obtenido para amenazar al menor, obligándolo a enviar más contenido o a concretar un encuentro físico.

La diferencia del grooming con otros delitos

A diferencia del cyberbullying (que busca humillar o agredir emocionalmente), el grooming tiene una motivación estrictamente sexual. No es sólo la antesala de un delito, el grooming ya es un delito en sí mismo (en muchos países, penado por la ley).

¿Cómo denunciar grooming en Argentina?