Independiente ya conoce dónde jugará ante Unión de Santa Fe por Copa Argentina

Independiente enfrentará a Unión por Copa Argentina y buscará romper una histórica deuda en el certamen nacional.

Independiente ya conoce dónde jugará uno de los partidos más importantes de su semestre. El "Rojo" enfrentará a Unión de Santa Fe por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 en Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys. El equipo de Gustavo Quinteros afrontará un duelo clave para sostener su sueño de título y clasificación internacional.

Aunque resta la confirmación oficial de la organización, en las últimas horas trascendió que el partido entre Independiente y Unión se jugaría el jueves 21 de mayo desde las 21 horas en Rosario. La sede elegida sería la casa de la "Lepra", un escenario que ya recibió varios encuentros decisivos del certamen nacional y que vuelve a posicionarse como protagonista en la Copa Argentina.

El cruce entre el "Rojo" y el "Tatengue" aparece como una de las llaves más atractivas de los 16avos de final. Ambos equipos llegan con realidades diferentes, pero con la necesidad de avanzar en un torneo que entrega clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. Para Independiente, además, el torneo representa una cuenta pendiente histórica.

La Copa Argentina, una deuda histórica para Independiente

Desde que comenzó a disputarse el actual formato de la Copa Argentina, Independiente jamás logró superar la instancia de cuartos de final. Una marca inesperada para uno de los clubes más grandes y laureados del continente.

Por eso, el duelo ante Unión adquiere una importancia especial dentro de Avellaneda. No se trata solamente de avanzar de ronda: el equipo de Gustavo Quinteros sabe que la competencia puede transformarse en un camino directo hacia la consagración y también hacia la clasificación internacional.

El Rojo viene de atravesar días difíciles luego de la eliminación frente a Rosario Central, un golpe que generó preocupación tanto por el resultado como por el desgaste físico del plantel. Ahora, el objetivo inmediato será recuperar energías y llegar en óptimas condiciones al choque copero.

Quinteros espera recuperar piezas clave

Este miércoles, Independiente retomó los entrenamientos y el foco del cuerpo técnico pasó rápidamente a la situación física de varios futbolistas importantes. Uno de los nombres que más preocupa es el de Kevin Lomónaco, quien no pudo completar los últimos encuentros frente a Rosario Central y San Lorenzo por molestias físicas.

También sigue siendo monitoreado Santiago Montiel, que todavía arrastra secuelas del desgarro sufrido en el clásico ante Racing Club, partido que Independiente ganó 1-0 en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

En Avellaneda existía la posibilidad de organizar un amistoso para mantener ritmo competitivo antes del cruce con Unión. Sin embargo, la cercanía del compromiso y la eliminación del conjunto santafesino del Torneo Apertura hicieron que finalmente la idea quedara descartada. La prioridad será llegar con el plantel descansado y recuperar la mayor cantidad de futbolistas posibles.

Unión llega golpeado pero con ilusión

Del otro lado estará un Unión que también apunta fuerte a la Copa Argentina después de quedar eliminado en los cuartos de final del Apertura.

El "Tatengue" cayó 2-0 frente a Belgrano en Alberdi y cerró así su participación en el torneo local. Sin embargo, el equipo santafesino todavía mantiene intacta la ilusión de pelear en el certamen federal.

En la ronda anterior, Unión eliminó a Agropecuario con un sólido triunfo 2-0 justamente en Rosario. Aquella noche, los goles fueron convertidos por Cristian Tarragona, una de las piezas ofensivas más importantes del equipo. Ese antecedente positivo en el estadio de Newell’s alimenta la confianza del conjunto santafesino, que buscará dar el golpe frente a Independiente.

Rosario vuelve a ser protagonista de la Copa Argentina

La elección del estadio Marcelo Bielsa como posible sede no es casual. Rosario se convirtió en los últimos años en uno de los puntos neurálgicos de la Copa Argentina por infraestructura, capacidad hotelera y cercanía para las hinchadas.

Además, el estadio de Newell’s suele ofrecer un marco imponente para este tipo de definiciones, algo que la organización valora especialmente en instancias eliminatorias.

La expectativa por el partido crece día tras día y se espera una importante presencia de ambas parcialidades, teniendo en cuenta la relevancia del cruce y la ilusión que genera el torneo.