Qué va a pasar con el dólar en mayo 2026, según consultoras y bancos privados

A cuánto va a estar el dólar hoy

Las principales consultoras económicas y bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan que el dólar oficial continuará subiendo gradualmente durante mayo, aunque todavía a un ritmo inferior al de la inflación esperada.

El escenario que reflejan los analistas privados muestra una continuidad del esquema cambiario impulsado por el Gobierno de Javier Milei, basado en una devaluación administrada, tasas de interés reales negativas y una política fiscal de fuerte ajuste del gasto público.

Qué dólar esperan consultoras y bancos para mayo de 2026

Según el último informe publicado por el Banco Central, la mediana de las proyecciones privadas ubicó al dólar oficial promedio de mayo en torno a los $1.410. Sin embargo, la dinámica del mercado volvió a correr más rápido que las previsiones del REM. El dólar oficial mayorista ya avanzó hasta los $1.415 en las últimas ruedas, superando el promedio estimado por consultoras y bancos para el mes.

El movimiento consolida una tendencia que se viene observando desde comienzos de 2026: el tipo de cambio oficial continúa ajustándose lentamente, aunque todavía por debajo de la inflación acumulada.

A cuánto va a estar el dólar según analistas

Qué proyectan para el dólar hacia fines de 2026

Las estimaciones privadas muestran que el mercado no espera un salto brusco del tipo de cambio en el corto plazo. Por el contrario, el consenso entre consultoras y bancos sostiene que el Gobierno mantendrá el esquema actual de crawling peg administrado durante gran parte del año.

De acuerdo con el REM:

El conjunto de participantes proyecta un dólar oficial de $1.676 para diciembre de 2026.

El Top 10 de analistas espera un valor más moderado, cercano a $1.611.

La diferencia entre ambas cifras refleja cierta dispersión entre bancos y consultoras, aunque el diagnóstico general es similar: el dólar seguiría aumentando por debajo de la inflación esperada.

El valor del REM actualizado

El dólar como ancla antiinflacionaria

El mercado interpreta que el equipo económico continuará utilizando al tipo de cambio como una de las principales herramientas para contener la inflación.

El esquema combina:

Devaluación controlada.

Tasas de interés relativamente bajas.

Superávit fiscal.

Contracción del gasto público.

La consecuencia directa es un atraso cambiario que ya empieza a generar tensiones en distintos sectores económicos, especialmente en exportadores industriales y economías regionales, que advierten por la pérdida de competitividad frente al aumento de costos en dólares. Al mismo tiempo, el turismo emisivo vuelve a ganar terreno debido al abaratamiento relativo de viajar al exterior.

Qué inflación esperan para abril y mayo

El REM también mostró que las consultoras mantienen proyecciones de inflación todavía elevadas para abril y mayo. Según el relevamiento:​​​​​​ la Inflación núcleo esperada está entre 2,6% y 2,7% mensual.

Aunque el dato implica una desaceleración respecto de marzo, los analistas consideran que la inflación todavía se mantiene en niveles altos para consolidar una recuperación sostenida del poder adquisitivo.

El informe también expuso expectativas de superávit fiscal elevado durante 2026. Según el REM, las consultoras proyectan un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero cercano a los $15,9 billones para este año.