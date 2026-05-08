Milei enfrentará las elecciones 2027 con un precio del dólar más alto. Crédito: ChatGPT.

Las principales consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mantienen para abril una inflación cercana al 3 por ciento y proyectan que el dólar oficial irá subiendo gradualmente incluso en las vísperas de las elecciones 2027, cuando Javier Milei busque su reelección.

El informe de la autoridad monetaria expone, además, expectativas de tasas de interés reales negativas y un fuerte superávit fiscal que, según distintos análisis privados, se sostiene sobre una profundización del ajuste del gasto público y una creciente acumulación de deuda flotante. En ese marco, las entidades recalcularon el precio del dólar.

Los gurúes de la City lo revelaron: el precio del dólar en 2026 y 2027

En el REM del BCRA proyectan que el dólar oficial terminará el año en torno a los 1.676 pesos, con una suba anual inferior a la inflación esperada. “La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.410 por dólar para el promedio de mayo de 2026 (-$39/USD comparado con el REM anterior)”, indicó el Banco Central en el documento publicado esta semana.

La cifra quedó rápidamente desactualizada. Este jueves, el dólar oficial avanzó otros cinco pesos y cerró en 1.415 pesos, por encima del promedio proyectado por las consultoras para el mes. El movimiento expuso una dinámica que viene repitiéndose desde comienzos de año, donde la cotización oficial se mueve más rápido que las previsiones privadas, aunque todavía por debajo del ritmo de inflación. De todos modos, avanza por debajo del ritmo de la inflación, lo que profundiza el atraso cambiario.

“Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.676/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 15,8%. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.611/USD”, agregó el informe del BCRA. La diferencia entre ambas cifras refleja cierta dispersión entre consultoras y bancos, aunque el consenso sigue mostrando una pauta clara: el dólar oficial crecería varios puntos por debajo de la inflación. Incluso tomando las estimaciones más moderadas del REM para el índice de precios, el tipo de cambio volvería a perder terreno en términos reales.

El mercado financiero interpreta que el Gobierno continuará utilizando el dólar como ancla antiinflacionaria. El esquema ya se observó durante 2025 y se profundiza este año a partir de un ritmo de devaluación controlado, acompañado por tasas de interés relativamente bajas y una fuerte contracción del gasto público. La consecuencia directa es un atraso cambiario que comienza a generar tensiones en distintos sectores económicos. Exportadores industriales y economías regionales advierten sobre la pérdida de competitividad frente al encarecimiento en dólares de los costos internos. Al mismo tiempo, el turismo emisivo vuelve a crecer por efecto del abaratamiento relativo de viajar al exterior.

Pese a eso, las consultoras no proyectan un salto brusco del dólar oficial en el corto plazo. Por el contrario, las previsiones del REM muestran que el mercado todavía considera que el Gobierno mantendrá capacidad para sostener el esquema cambiario actual, al menos durante buena parte del año.

Inflación alta para abril y mayo

El informe del Banco Central también mostró que las entidades privadas esperan una inflación todavía elevada para abril. “En el cuarto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,6% para abril”, señaló el documento.

“En el cuarto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,6% para abril (sin cambios respecto del REM previo). Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado reportaron una inflación de 2,7% mensual para abril, también igual que el mes pasado”, señaló el Banco Central en el documento difundido esta semana.

Aunque el dato implicaría una desaceleración respecto del índice de marzo informado por el Indec, la variación mensual continúa lejos de los registros que el Gobierno necesita para consolidar una recuperación del poder adquisitivo. En paralelo, el propio REM mostró que las consultoras esperan un leve aumento de la inflación núcleo, el indicador que excluye precios regulados y estacionales y que suele utilizarse para medir la dinámica más persistente de los precios.

“Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para abril en 2,6% (+0,1 puntos porcentuales respecto del REM previo). El Top 10 estimó una inflación núcleo de 2,7% mensual para el cuarto mes del año”, agregó el informe. El dato resulta relevante porque, tras la publicación de la inflación de marzo, funcionarios y voceros de La Libertad Avanza intentaron relativizar el impacto del índice argumentando que el aumento estuvo condicionado por el precio de la carne.

Las proyecciones privadas continúan mostrando una inflación núcleo elevada incluso en un escenario de consumo deprimido y salarios rezagados. El otro punto central del relevamiento tiene que ver con las expectativas fiscales. Las consultoras prevén que el Gobierno mantendrá un importante superávit primario durante 2026. Según el REM, “la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero fue de un superávit de $15,9 billones para 2026”.