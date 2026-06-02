Democracia en riesgo: nueva encuesta muestra la preocupación por los decretos "para evitar el Congreso"

A 50 años del último golpe de Estado, un informe de Pulsar UBA y el CELS encendió alertas sobre cómo la sociedad argentina percibe el funcionamiento de la democracia. La encuesta reveló que una mayoría considera que en los últimos años hubo situaciones que tensionan principios democráticos básicos, como intimidaciones a periodistas, uso excesivo de la fuerza policial y decretos utilizados para evitar al Congreso.

El estudio "A 50 años del golpe: miradas actuales sobre la democracia argentina" analizó cómo evalúan los argentinos el funcionamiento democrático y cuáles son las principales preocupaciones institucionales que aparecen en la sociedad. Uno de los puntos más sensibles aparece sobre el final del informe, en el que se consultó si determinadas situaciones ocurrieron en Argentina durante los últimos cinco años. Los resultados muestran que amplios sectores de la población creen que existieron prácticas que ponen en tensión valores centrales de la democracia.

Entre las situaciones mencionadas aparecen el uso arbitrario de decretos para evitar el Congreso, intimidaciones a periodistas por su trabajo, uso excesivo de la fuerza policial, espionaje ilegal contra opositores políticos y limitaciones al derecho a protestar. El informe también incluyó referencias a posibles persecuciones contra artistas por sus opiniones y hechos de violencia simbólica o física hacia minorías, como integrantes del colectivo LGTBIQ+, inmigrantes y pueblos originarios. Para el 73% de los encuestados, en los últimos cinco años, "el Gobierno utilizó decretos de forma arbitraria para evitar el Congreso", mientras que el 70% opinó que hubo "intimidaciones a periodistas por su trabajo". Asimismo, el 68% aseguró que "hubo situaciones de uso excesivo de las fuerzas de seguridad".

El análisis del informe sostuvo que la sociedad argentina percibe estas situaciones como parte de una "zona de alerta" democrática, aunque sin llegar a cuestionar completamente el sistema institucional. "Los datos muestran que amplias mayorías perciben que en los últimos años ocurrieron prácticas que tensionan principios democráticos básicos", señaló el documento. Sin embargo, el estudio aclaró que muchas veces esos desvíos aparecen “normalizados” dentro de la vida política cotidiana. Según los investigadores, parte de la sociedad considera estas prácticas como elementos habituales del funcionamiento del sistema o incluso como medidas necesarias para garantizar el orden.

A 50 años del golpe, una democracia valorada pero con tensiones

La investigación fue realizada entre agosto y octubre de 2025 sobre una muestra nacional de 1.143 casos y se enmarca en los 50 años del golpe militar de 1976. En sus conclusiones, Pulsar UBA y el CELS sostuvieron que la cultura democrática argentina mantiene un apoyo sólido al sistema institucional, aunque convive con ciertas tolerancias frente a prácticas que pueden debilitarlo.

El informe resumió que "la ciudadanía argentina detecta desvíos institucionales importantes sin que eso ponga en duda o en riesgo el orden democrático". Además, advirtió que el contrapunto con la última dictadura ya no aparece como el principal organizador de la valoración social sobre la democracia actual, especialmente entre las generaciones más jóvenes.