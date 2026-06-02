Junto al CFI, el gobernador Quintela firmó acuerdos con el organismo para impulsar producción, turismo y riego en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, firmó junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, un importante convenio con el organismo con el fin de promover el desarrollo productivo de La Rioja en distintos niveles en el marco de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande.

"Fortalecer los diferentes sectores de nuestra provincia, ayuda al crecimiento de las economías regionales y al desarrollo de cada lugar. Junto a Ignacio Lamothe, titular del CFI Argentina y firmamos dos importantes convenios para seguir trabajando en conjunto", expresó el mandatario riojano en sus redes sociales para el desarrollo productivo.

"A través de estos, el CFI financiará distintos sectores de producción, turismo y de industrias culturales. Además, adherimos al Programa de Apoyo para la Tecnificación de Riego, para promover el uso eficiente de los recursos hídricos. El trabajo que venimos realizando con el CFI es una herramienta fundamental para seguir un camino de crecimiento económico, productivo y cultural en La Rioja", concluyó el gobernador Ricardo Quintela al celebrar el documento que impulsará el mandatario provincial.

Encuentro con el Consejo Federal de Inversiones

En el encuentro en el que participó el ministro de Interior, Diego Santilli, estuvieron también presentes el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; y gobernadores del Norte Grande como Gustavo Sáenz (Salta), Ricardo Quintela (La Rioja), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Elías Suárez (Santiago del Estero). El encuentro se di a las pocas semanas de la media sanción a la modificación de la Ley de Zonas Frías aprobado en el Congreso de la Nación.

En el encuentro debatieron sobre la configuración de un programa de inversión que apueste a avanzar en obras estratégicas de infraestructura energética, vial y gasífera fundamentales para fortalecer la producción. En este mismo sentido lo mismo sucede con las rutas nacionales estratégicas para el transporte, la seguridad vial y el desarrollo productivo.

En este sentido, debatieron sobre la necesidad de implementar una compensación en las tarifas eléctricas para las provincias del NOA y NEA, con el fin de contemplar las regiones que atraviesan intensas temperaturas en toda su extensión.

El impacto por Zonas Frías

El oficialismo consiguió avanzar en la Cámara de Diputados con una reforma que modifica el esquema de subsidios al gas natural en gran parte del país. El proyecto obtuvo media sanción y quedó a la espera de su tratamiento en el Senado, donde el Gobierno enfrenta un escenario más complejo por la falta de mayorías propias.

La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza reunió apoyos de sectores aliados, entre ellos legisladores del PRO y la UCR, además de gobernadores que acompañaron la propuesta tras negociaciones vinculadas a mecanismos de compensación energética para provincias del norte argentino.

De aprobarse definitivamente, el nuevo esquema implicará la reducción del beneficio para amplias regiones del país. Según estimaciones oficiales, alrededor de 1,6 millones de hogares dejarían de recibir el subsidio, mientras que diez provincias perderían las condiciones actuales del régimen.

Además, el cambio modifica la forma de aplicación del descuento, ya que pasará a calcularse únicamente sobre el costo de ingreso al sistema de transporte de gas y no sobre el total de la factura. Esto implicará una disminución efectiva del alivio tarifario incluso para quienes continúen alcanzados por el beneficio.

La protección plena quedaría reservada para las zonas de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En el resto del territorio, el acceso al subsidio se limitaría principalmente a los hogares considerados en situación de vulnerabilidad social y económica.