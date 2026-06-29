Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde hoy ante Alemania en el Mundial 2026.

La Selección de Paraguay, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, sufrió pero pudo clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026. Luego de la catastrófica derrota frente al local Estados Unidos en el debut, luego avanzó y le tocó Alemania en la primera fase eliminatoria del máximo certamen. Sí, los tetracampeones y la potencia histórica germana estará enfrente de los guaraníes en este mano a mano determinante en Norteamérica.

El encuentro será el lunes 29 de junio desde las 17.30 horas de Argentina en Boston. Allí, los teutones intentarán conseguir el resultado lógico y los sudamericanos irán por uno de los máximos batacazos de la vigente Copa del Mundo, que ya ingresó en las instancias decisivas con los dos duelos anteriores de Canadá vs. Sudáfrica y Brasil vs. Japón.

Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde hoy contra Alemania en el Mundial 2026

Si gana

Si la "Albirroja" se impone en estos 16avos, avanzará a los octavos de final. En dicho caso, el elenco sudamericano se medirá en la siguiente fase con el vencedor de la serie entre Francia y Suecia, que chocarán el martes 30 de junio a las 18 de Argentina en Nueva Jersey (Estados Unidos).

Si empata

Si el cuadro guaraní iguala en los 90 minutos del tiempo regular, deberá disputar una prórroga de 30 minutos extras, divididos en dos tiempos de 15. Si aún así persistiese el empate, habrá definición por penales para definir al ganador de la llave.

Si pierde

Si el cuadro de Alfaro sucumbe frente a la gran potencia histórica europea, quedará automáticamente eliminado de la Copa del Mundo.

Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde hoy ante Alemania en el Mundial 2026.

Cómo ver Paraguay vs. Alemania: hora, TV en vivo y streaming en Argentina

El encuentro será el lunes 29 de junio a las 17.30 horas por los 16avos de final en el Estadio Boston de Estados Unidos, con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TyC Sports y de DSports, en tanto que el streaming online estará a cargo de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Las posibles formaciones de Paraguay y Alemania

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, José Canale, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.