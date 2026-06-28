Banco Formosa lanzó una promoción especial para impulsar las ventas por el Día del Amigo

Con el objetivo de fortalecer el comercio local e incentivar el consumo en una de las fechas comerciales más importantes del calendario, Banco Formosa abrió la convocatoria para que comercios de toda la provincia se sumen a la Promoción Día de la Amistad, una iniciativa que ofrecerá descuentos, reintegros y cuotas sin interés para los clientes que realicen sus compras entre el 17 y el 20 de julio.

La propuesta está dirigida a rubros como supermercados, carnicerías, vinotecas, gastronomía y regalerías, entre otros, y forma parte del calendario anual de promociones que la entidad financiera desarrolla para acompañar al sector comercial en un contexto económico desafiante.

Desde el banco señalaron que este tipo de campañas buscan potenciar las ventas durante fechas de alta demanda, brindando herramientas que permitan a los comercios mejorar su competitividad y atraer nuevos clientes mediante beneficios concretos para los consumidores.

La promoción funcionará bajo un esquema de aportes compartidos entre Banco Formosa y los comercios adheridos, lo que permitirá ofrecer condiciones de compra más convenientes sin trasladar la totalidad del costo a los comerciantes.

De acuerdo con los antecedentes de campañas similares, este tipo de iniciativas suele reunir entre 90 y 120 comercios participantes en distintos puntos de la provincia, dependiendo de la fecha comercial y de los rubros alcanzados.

Los comercios interesados podrán adherirse hasta el 1 de julio, realizando el trámite a través del correo electrónico [email protected] o acercándose a cualquiera de las sucursales de Banco Formosa.

Beneficios para los clientes

Quienes realicen compras entre el 17 y el 20 de julio con las tarjetas de crédito Visa y Chigüé de Banco Formosa en los comercios adheridos accederán a un reintegro del 25%, con un tope de $30.000, además de la posibilidad de financiar sus consumos en hasta tres cuotas sin interés. Por otra parte, los clientes que utilicen la tarjeta de débito del banco obtendrán un reintegro del 15%, con un límite de $15.000 por cuenta.

La entidad destacó que estas promociones representan un incentivo tanto para los consumidores como para los comerciantes, ya que permiten ampliar las opciones de pago y favorecer la circulación de clientes durante una fecha tradicionalmente vinculada al consumo.

En un escenario donde los compradores comparan precios, promociones y formas de financiación antes de concretar una compra, los beneficios bancarios se consolidan como una de las herramientas más valoradas para estimular el consumo y mejorar la experiencia de compra.

Especialistas del sector coinciden en que este tipo de acciones contribuye a dinamizar la actividad comercial, incrementando las ventas y fortaleciendo la actividad económica local durante jornadas de fuerte movimiento comercial como el Día de la Amistad.

Con esta nueva promoción, Banco Formosa busca acompañar tanto a los comercios como a los consumidores, ofreciendo condiciones que permitan impulsar las ventas y generar un mayor movimiento económico en toda la provincia durante una de las fechas comerciales más importantes del mes de julio.