Una Portugal "desafeinada" queda con sabor amargo tras 0-0 con Colombia y pensando en dieciseisavos

Cristiano Ronaldo tras el empate de Portugal ante Colombia

El ​emocionante empate de Portugal con Colombia el sábado clasificó a ambos para los dieciseisavos ‌de final del Mundial, ‌pero dejó al elenco de Cristiano Ronaldo con el amargo sabor de haber quedado segundo en el Grupo K y con muchas cuentas pendientes de cara a lo que se viene.

El partido disputado en Miami lo tuvo todo ​menos goles: Colombia ⁠y Portugal se intercambiaron ocasiones hasta que ‌los sudamericanos se proclamaron ganadores del grupo ⁠y el elenco luso ⁠se quedó con un camino más complicado en la fase eliminatoria.

Croacia es el próximo rival y España ⁠podría cruzarse en su camino en octavos. ​Para un equipo que llegó ‌al torneo como uno de ‌los favoritos, no fue precisamente lo que ⁠tenían previsto.

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Los periódicos portugueses no estaban precisamente de humor para edulcorar la situación el domingo.

"El color de una sonrisa avergonzada es el amarillo", ​tituló ‌Record, en un guiño a las camisetas de Colombia y a su superioridad durante gran parte del partido.

A Bola optó por un enfoque más suave, con el ⁠titular "En buenas manos" en su portada, después de que el portero Diogo Costa fuera nombrado mejor jugador del partido tras realizar seis paradas y mantener su portería a cero por segunda vez consecutiva.

O Jogo se mostró menos indulgente y calificó a Portugal ‌de "descafeinada" después de que el equipo de Roberto Martínez no lograra vencer a Colombia ni liderar el grupo.

El exinternacional portugués Ricardo Quaresma, ahora comentarista de LiveModeTV, afirmó que el problema no es el ‌talento, sino el temperamento.

"Falta alegría, falta felicidad, falta creatividad", dijo Quaresma. "Parecían cansados, desmotivados".

"No les falta calidad ni talento (...) ‌falta voluntad ⁠de arriesgarse. Parece como si los jugadores tuvieran miedo de arriesgarse".

Portugal se enfrentará ​a Croacia en la ronda de los 32 mejores del torneo el jueves en Toronto.

Con información de Reuters