Formosa reafirmó su compromiso con la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Gobierno de Formosa ratificó su compromiso con las políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y tratamiento de los consumos problemáticos. A través del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), se desarrolló una jornada de concientización y sensibilización en el Centro Comunitario Nueva Formosa, donde participaron autoridades provinciales, representantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad, organismos gubernamentales e instituciones vinculadas al abordaje de esta problemática.

La actividad tuvo como objetivo visibilizar el trabajo articulado que se desarrolla en la provincia para prevenir los consumos problemáticos, asistir a las personas que atraviesan esta situación y fortalecer las acciones contra el narcomenudeo, en el marco de una estrategia integral impulsada por el Estado provincial.

Bajo el lema "Conocernos nos ayuda a cuidarnos", la jornada reunió a usuarios y familias acompañadas por el IAPA, equipos técnicos y representantes de distintos organismos, quienes participaron de actividades recreativas, culturales e instalaron stands informativos destinados a promover la prevención y la sensibilización comunitaria.

Durante el encuentro, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas del Estado. "Hoy estamos todos los que formamos parte de la lucha, la prevención, la asistencia y la recuperación de personas atravesadas por consumos problemáticos, con todas aquellas instituciones que acompañan", expresó.

La funcionaria sostuvo que el abordaje que desarrolla la provincia trasciende el tratamiento específico de las adicciones y busca garantizar el acceso a derechos fundamentales para las personas y sus familias.

Como ejemplo, relató el caso de Richard, un joven de 26 años que llegó a uno de los dispositivos de atención del barrio Namqom por una situación de consumo problemático y que, durante el proceso de acompañamiento, pudo acceder por primera vez a su Documento Nacional de Identidad.

"Nuestros dispositivos no solamente trabajan sobre la problemática específica del consumo, sino que también son espacios de protección y restitución de derechos", afirmó Giménez, al señalar que existen numerosos casos similares en los que el acompañamiento permitió resolver situaciones de vulnerabilidad social.

La ministra explicó además que los tratamientos incluyen programas de reinserción comunitaria, familiar y laboral desarrollados junto a distintos organismos públicos, con el propósito de fortalecer capacidades, brindar formación en oficios y facilitar la inclusión social de quienes atraviesan procesos de recuperación.

Asimismo, destacó que el sistema provincial contempla dispositivos específicos para acompañar las recaídas, entendiendo que las adicciones requieren intervenciones sostenidas en el tiempo y un seguimiento permanente.

En ese sentido, remarcó que Formosa garantiza tratamientos gratuitos tanto para las personas en situación de consumo problemático como para sus familias, una política pública financiada íntegramente con recursos provinciales.

Por su parte, la administradora general del IAPA, Lisie Meier, señaló que la conmemoración representa una oportunidad para visibilizar el trabajo articulado que se desarrolla en la provincia. "Lo más destacable es que no atravesamos esta fecha solos, sino junto a todos los organismos del Estado provincial que nos acompañan y trabajan diariamente de manera mancomunada", expresó.

La funcionaria destacó la participación coordinada de áreas de seguridad, salud, educación y organismos comunitarios, al considerar que el trabajo conjunto constituye la herramienta más eficaz para enfrentar una problemática compleja.

Además, subrayó la importancia de fortalecer los espacios de diálogo y sensibilización para promover la prevención desde toda la comunidad. "El camino no es la preocupación ni el miedo, sino ocuparse y trabajar juntos, como lo venimos haciendo", sostuvo.

Finalmente, Meier explicó que la prevención involucra a todos los sectores de la sociedad, mientras que el IAPA tiene la responsabilidad de brindar asistencia y tratamiento especializado, en articulación con las áreas de seguridad y justicia que intervienen en la lucha contra el narcocrimen.