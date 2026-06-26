Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale el sábado 27 y domingo 28 de junio 2026

El sábado 27 de junio, La Noche de Mirtha comenzará a las 20, una hora y media antes de su horario habitual

El Mundial de fútbol volverá a modificar la grilla de El Trece durante el fin de semana. Por ese motivo, Mirtha Legrand adelantará el horario de La Noche de Mirtha, que este sábado 27 de junio comenzará a las 20, una hora y media antes de lo habitual.

La decisión responde a la transmisión del partido entre la Selección Argentina y Jordania, programado para las 23, correspondiente al último encuentro de la fase de grupos del certamen.

En este contexto, la tradicional mesa de la conductora reunirá a referentes de distintos ámbitos para debatir sobre la actualidad nacional e internacional, además de sumar una figura destacada del mundo artístico.

Los invitados de Mirtha Legrand el sábado 27 de junio

Los confirmados para La Noche de Mirtha son:

Fernando Burlando, abogado.

Carlos Ruckauf, exvicepresidente de la Nación.

Andrés Malamud, politólogo y doctor en Ciencias Sociales y Políticas.

Graciela Pal, actriz.

Fernando Burlando atraviesa un momento de fuerte exposición pública debido al nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, una causa que continúa generando repercusiones.

Por su parte, Carlos Ruckauf mantiene una presencia frecuente en los medios de comunicación, donde analiza la coyuntura política y económica desde su rol como comentarista.

Andrés Malamud aprovechará su participación para presentar Operación Argentina, de la ilusión a la casta, el libro que publicó junto a Astrid Pikielny, además de ofrecer un análisis sobre el escenario internacional marcado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En el plano artístico, Graciela Pal llegará a la mesa mientras forma parte del elenco de Billy Elliot, la exitosa comedia musical basada en la reconocida película estrenada en el año 2000 y actualmente en cartel en el Teatro Ópera.

Juana Viale regresa con Almorzando con Juana el domingo

El domingo 28 de junio será el turno de Juana Viale, que volverá a conducir Almorzando con Juana desde las 13.45 por El Trece.

La propuesta combinará invitados del espectáculo, la literatura, el desarrollo personal y el humor, en una mesa pensada para abordar diferentes temas con un tono distendido.

El domingo 28 de junio, desde las 13.45, Juana Viale encabezará una nueva edición de Almorzando con Juana

Los invitados de Juana Viale el domingo 28 de junio

Los invitados confirmados para el almuerzo son:

Barby Franco, modelo y panelista.

Ramiro "Ramito" Buteler, escritor, coach y conferencista.

Marcos "Bicho" Gómez, actor.

Iván Ramírez, humorista e imitador.

Ramiro Buteler es un emprendedor y coach ontológico cordobés especializado en habilidades blandas, gestión emocional, ventas y oratoria. Entre sus publicaciones figuran Somos creativos y emocionales, Catarsis Colectiva Colorida y 400 días, relaciones en tiempos modernos, donde reflexiona sobre los vínculos en la actualidad.

Marcos "Bicho" Gómez continúa al frente de la obra teatral Ni Media Palabra, mientras que Iván Ramírez aportará el toque de humor con sus imitaciones y personajes.

Un fin de semana con actualidad, política y entretenimiento

Las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a ofrecer una combinación de análisis político, actualidad, cultura y espectáculo. A pesar de las modificaciones en la programación por el Mundial, ambos ciclos mantendrán su formato habitual con invitados de perfiles diversos que prometen generar algunas de las conversaciones más comentadas del fin de semana.