Quién se va de Gran Hermano el lunes 29 de junio 2026, según las encuestas

La placa definitiva quedó integrada por Emanuel Di Gioia, Steffy "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Nenu López y Matías Hanssen.

La recta final de Gran Hermano mantiene en vilo a los seguidores del reality de Telefe. Tras una nueva gala de salvación con voto positivo, quedó definida la placa negativa que se resolverá el lunes 29 de junio. Las primeras encuestas en redes sociales ya comienzan a marcar una tendencia sobre quién podría abandonar la competencia.

Cómo quedó la placa final de Gran Hermano

Durante la tradicional cena de nominados, Santiago del Moro reveló uno por uno los participantes que lograron asegurarse una semana más en la casa gracias al voto positivo del público.

La primera en salir de placa fue Cinzia Francischiello, quien, al escuchar su nombre, expresó antes de ser interrumpida por el conductor para dirigirse al living y celebrar junto a sus compañeros: "Es la primera vez en la vida que escucho que me dicen que soy cagona… y gracias al público porque sé que todo lo ve".

Más tarde fue el turno de Andrea del Boca, que agradeció emocionada tras conocer que continuaba en el juego. Luego, Charlotte Caniggia también recibió la noticia con alivio y festejó con el resto de los participantes.

El último salvado de la noche fue Manuel Ibero, quien aprovechó el momento para agradecer el respaldo del público. "Gracias a la gente que me banca, cuatro meses y siguen bancándome. Es una locura, agradecido eternamente, un saludo a mi familia y amigos", afirmó.

Con esas definiciones, la placa negativa quedó conformada por cinco participantes:

Emanuel Di Gioia.

Steffy "Campanita" Pereira.

Yisela "Yipio" Pintos.

Nenu López.

Matías Hanssen.

Qué dicen las encuestas sobre la eliminación del lunes 29 de junio

A pocas horas de conocerse la placa definitiva, comenzaron a difundirse los primeros sondeos realizados por la cuenta Gran Hermano Encuestas en la red social X, un perfil que suele medir la opinión de los fanáticos del programa.

De acuerdo con esos relevamientos, la participante que concentra la mayor intención de voto negativo es Steffy "Campanita" Pereira, quien aparece liderando las preferencias para abandonar la casa.

Las primeras encuestas publicadas en la red social X por la cuenta Gran Hermano Encuestas muestran una tendencia clara.

En segundo lugar se ubica Yisela "Yipio" Pintos, mientras que el resto de los nominados registra porcentajes considerablemente menores en las consultas realizadas hasta el momento.

Si bien estas encuestas no tienen validez oficial y solo reflejan la opinión de quienes participan de ellas, en varias oportunidades anticiparon correctamente el resultado de las galas de eliminación.

La definición llegará el lunes en Telefe

La eliminación del lunes 29 de junio volverá a realizarse mediante voto negativo, por lo que el participante que reciba la mayor cantidad de votos del público deberá abandonar Gran Hermano.

Con apenas cinco jugadores en riesgo, cada voto adquiere un peso determinante y cualquier cambio en las tendencias podría modificar el resultado final.

Por ahora, las encuestas muestran una ventaja clara para Steffy "Campanita" Pereira como principal candidata a convertirse en la próxima eliminada del reality. Sin embargo, la definición dependerá exclusivamente de la votación oficial, que permanecerá abierta hasta la gala conducida por Santiago del Moro.