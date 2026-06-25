Conflicto en Campana: denuncian despidos en una planta industrial y advierten por recontratación fuera de convenio

La tensión crece en la ciudad bonaerense de Campana luego de que el sindicato que representa a los trabajadores químicos denunciara una serie de despidos en la planta de Air Liquide. Desde la organización gremial señalaron que la reducción de personal desembocó en la puesta en funciones de personal fuera de convenio.

Según informó el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate-Campana, la empresa avanzó con despidos que impactan en áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento de la planta. La entidad sindical cuestionó la decisión empresaria y aseguró que la medida responde a una política de ajuste de costos.

Preocupación por la seguridad de las operaciones

Desde el gremio señalaron que la disminución de trabajadores en sectores clave podría generar complicaciones en el control de los procesos productivos. En ese sentido, remarcaron que se trata de una actividad que requiere monitoreo permanente y personal altamente capacitado para garantizar condiciones seguras de funcionamiento.

Los representantes sindicales manifestaron que la reducción de dotaciones incrementa la presión sobre los trabajadores que permanecen en sus puestos y podría afectar la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas.

Reclamos y estado de alerta

Frente a este escenario, el sindicato declaró el estado de alerta y movilización, al tiempo que inició gestiones ante organismos laborales y autoridades competentes para denunciar la situación. La organización gremial reclama la reincorporación de los trabajadores afectados y exige la apertura de una instancia de diálogo que permita revisar las medidas adoptadas por la empresa.

Además, advirtieron que seguirán impulsando acciones gremiales y administrativas para preservar los puestos de trabajo y garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial.

Impacto en el sector industrial

El conflicto se suma a un contexto complejo para distintas actividades manufactureras, donde sindicatos de diferentes ramas vienen alertando sobre suspensiones, despidos y procesos de reestructuración empresarial. En Campana, la situación genera preocupación no sólo entre los trabajadores de la planta, sino también en la comunidad local, debido a la importancia que tiene la actividad industrial en la economía de la región.

Mientras tanto, los representantes sindicales insisten en que la reducción de personal no debe comprometer la seguridad de las operaciones ni los controles necesarios para evitar incidentes que puedan afectar a los trabajadores y al entorno.