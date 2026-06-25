No es el monstruo del lago Ness ni Nahuelito: el enigma que esconde la Reserva Ecológica de Buenos Aires.

Cuenta la leyenda que entre la flora y fauna de la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires se oculta una extraña criatura. Se trata de "Reservito", un supuesto animal del tamaño aproximado de un perro y rasgos similares a los de una rata. Según diferentes relatos, habita en el predio de Costanera Sur, un espacio verde de más de 350 hectáreas donde conviven distintas especies autóctonas.

Reservito: cómo es la leyenda del "Nessi" de Buenos Aires

La primera vez que comenzaron a circular historias sobre esta criatura fue en 1986, poco después de la inauguración de la Reserva Ecológica. En un lugar donde todavía resultaba difícil identificar todas las especies que habían encontrado refugio en el nuevo ecosistema, comenzaron a aparecer testimonios de personas que aseguraban haberse cruzado con un animal desconocido.

Con el paso de los años, una de las explicaciones más repetidas fue que en realidad podría tratarse de un coipo, un mamífero similar a la nutria que vive en las costas del Río de la Plata y suele encontrarse en ambientes acuáticos. Sin embargo, la falta de registros concretos hizo que la historia siguiera creciendo hasta convertirse en una de las leyendas urbanas más curiosas de la Ciudad.

Dice la leyenda que en la Reserva Ecológica Costanera Sur se encuentra una criatura misteriosa.

Según los relatos más exagerados, Reservito sería una criatura peligrosa que persigue a quienes recorren la reserva e incluso se alimentaría de carne humana. A pesar de esas versiones, nunca hubo pruebas que confirmaran ataques, desapariciones ni hallazgos relacionados con el supuesto animal.

Incluso grupos de jóvenes se organizaron en distintas oportunidades para intentar encontrarlo y enfrentarlo, aunque todos los intentos terminaron sin resultados. Sin fotografías ni evidencias comprobables, Reservito sigue siendo todo un misterio.

Qué es un coipo

El coipo es un mamífero roedor semiacuático que suele vivir en zonas cercanas a ríos, lagunas y humedales. Tiene un cuerpo robusto, pelaje marrón, cola larga y grandes dientes anaranjados, características que hicieron que muchas personas lo comparen con una nutria, aunque en realidad pertenecen a familias diferentes.

Puede superar el medio metro de longitud y pasa gran parte de su tiempo en el agua, donde se alimenta principalmente de plantas acuáticas y vegetación. En la Reserva Ecológica Costanera Sur es una de las especies que forman parte del ecosistema del lugar y suele aparecer en las orillas de los espejos de agua, aunque sus hábitos más reservados hacen que no siempre sea fácil verlo.