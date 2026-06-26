Luzu se baja del Mundial: los motivos por los que se van de Estados Unidos

Nico Occhiato se va del Mundial.

Nico Occhiato y todo el staff de Luzu TV emprenden este sábado el regreso a la Argentina y cierran su cobertura presencial del Mundial 2026, en plena escalada del conflicto con Florencia Peña. La salida del equipo de Nadie Dice Nada del país anfitrión coincide con el dato que volvió a sacudir al mundo del streaming: la millonaria cifra que la actriz le reclamaría al conductor tras su escandalosa desvinculación.

El reclamo que reavivó la interna

Fue Ángel de Brito quien reveló en LAM (América TV) que Peña exigiría el pago total de su contrato con el canal, una suma que ascendería a 200 millones de pesos. Según trascendió, no se trataría solo de una indemnización: el planteo, que la actriz habría puesto en manos del abogado Fernando Burlando, contemplaría el cumplimiento del contrato, la liquidación, el porcentaje de la pauta publicitaria (los PNT que habían quedado liberados) y un resarcimiento por daños y perjuicios.

Flor Peña demandará a Luzu.

Desde el entorno legal de Occhiato deslizaron que la cifra podría dispararse aún más si el caso llega a juicio, por lo que ambas partes mantendrían abierta la puerta a un acuerdo extrajudicial. Ninguna de las dos confirmó oficialmente el reclamo. El origen de todo sigue fresco: la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel, que se difundió al aire y derivó en la salida de Peña y el levantamiento del ciclo.

¿Luzu se baja del Mundial?

Acá conviene frenar la pelota. Aunque el regreso anticipado alimentó la versión de una retirada forzada, en LAM aclararon que el viaje siempre tuvo fecha de vencimiento. "Lo dijeron ellos", señaló Fefe Bongiorno, al recordar que el objetivo del equipo era cubrir únicamente la fase de grupos.

Es decir: una vez que la Scaloneta cierre la zona ante Jordania este sábado —ya clasificada y con el primer puesto del Grupo J asegurado—, Occhiato y compañía vuelven a transmitir desde el estudio de Buenos Aires, tal como estaba previsto. La Selección, en tanto, jugará sus 16avos el viernes 3 de julio en Miami, ya sin la cobertura presencial del canal.

Lejos de mostrarse en retirada, el conductor había sido tajante. "Para todos los que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira", disparó, desmintiendo los rumores de una fuga masiva de sponsors.