Escándalo: la cifra millonaria que le pide Flor Peña a Nicolás Occhiato

Se dieron a conocer nuevos detalles sobre la polémica de Florencia Peña y Nicolás Occhiato y esta vez apunta hacia lo legal.

Tras el escándalo que atravesó el canal de streaming Luzu TV luego de que Florencia Peña anunciará una fake news sobre el supuesto fallecimiento del padre de Lionel Messi, Jorge Messi, salió a la luz un nuevo dato acerca de una posible acción judicial de la actriz.

Durante una transmisión en vivo de Lape Club Social (América TV), la periodista del canal aseguró: “Yo hablé con Flor, a ella no le gustó, le pareció raro que Nicolás no se comunique más con ella, nunca más la volvió a llamar hasta ahora. Ella sintió que la dejaron sola atajando todos los penales. Bueno, Burlando es el abogado de ella y está llevando a cabo el cierre de contrato porque Occhiato todavía está en Miami”.

Asimismo continuó: “Lo que pedirían según confirmó Ángel de Brito anoche que habló con Burlando son 200 millones de pesos. Florencia igual me dijo ‘juicio no quiero’, pero Burlando lo que está negociando es que le paguen el contrato completo hasta fin de año”.

El testimonio de Fernando Burlando

Luego del incidente en vivo y la cancelación masiva que recibió Florencia Peña, su abogado, Fernando Burlando, entró a la escena y señaló: “Es un tema que está analizando Flor. Hay un contrato que había iniciado en marzo y terminaba en diciembre, donde las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que ocurrió”. Asimismo explicó: “Florencia está atravesada por el dolor, es una persona que siempre se ha manejado de muy buena manera, es extremadamente educada y entiende lo que es el dolor ajeno. Fue una gran patinada que, por suerte, salió rápidamente a aclarar y eso fue lo mejor que pudo haber hecho”.

Finalmente reveló: “Más allá del despido o no, había un contrato que se resuelve de común acuerdo o no, pero dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando en determinadas condiciones. No fue despedida. Tendría que haber sido rescindido el contrato y para eso tenía que haber una comunicación 30 días antes”.

