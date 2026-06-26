Un café escondido dentro de un edificio con feria vintage: el plan ideal para pasear y comprar ropa barata.

Hay un café escondido dentro de un edificio antiguo con ferias vintage que no te podés perder en Buenos Aires. Es un edificio de varios pisos, ambientados en otra época, donde se pueden encontrar todo tipo de prendas usadas mientras disfrutás de una rica merienda.

Se trata de Café Miller, una cafetería escondida en el barrio porteño de Saavedra "que funciona en un edificio familiar de 5 pisos, donde conviven locales vintage y una terraza increíble", relata la cuenta De Paseito, que comparte diferentes lugares de Buenos Aires para salir a pasear.

Esta idea surgió como un proyecto familiar, y al día de hoy, es muy popular en las redes sociales por ser un plan diferente para ir a merendar y mirar ropa vintage, a un precio más económico que en algunos locales. El café está ubicado en el 5to piso y también hay una terraza desde la que se puede apreciar toda la vista al barrio.

"No me esperaba para nada que la experiencia sea en todo el edificio. Ni bien entrás, te encontrás con espacios vintage llenos de prendas y objetos con historia. El café está ubicado en el quinto piso y tiene una estética que mezcla muebles antiguos, plantas, mucha luz y una terraza con vista al barrio", añade la creadora del video.

Además, el café ofrece un amplio menú con opciones caseras para el desayuno y la merienda, además de comidas para el almuerzo y la cena. El lugar se destaca por su pastelería artesanal, con opciones tanto saladas como dulces, desde chipá hasta tortas de chocolate y panqueques.

"Acá podés venir por un café pero también quedarte a almorzar o hacer una merienda larga, porque la carta tiene opciones más caseras, de esas que te hacen quedarte un rato más", asegura la cuenta.

Café Miller: dirección y horarios