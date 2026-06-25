Hamilton afirma que tiene la oportunidad de batir el récord de títulos de F1

Gran Premio de Austria

​Lewis Hamilton ha afirmado que tiene la oportunidad de ganar su octavo título de Fórmula Uno, lo ‌que supondría un récord, ‌y que sabe lo que tiene que hacer.

El británico, de 41 años, está en racha tras conseguir su primera victoria con Ferrari este mes en España, tras dos segundos puestos consecutivos, y ocupa la segunda plaza en el campeonato, por detrás de Kimi Antonelli, de Mercedes.

La diferencia de ​41 puntos sigue ⁠siendo significativa, pero Hamilton, el piloto más laureado de ‌la F1 —que ganó seis de sus títulos ⁠con Mercedes—, no descarta nada.

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"Creo que ⁠la oportunidad está ahí, pero una cosa es estar ahí y otra muy distinta es motivar al equipo y seguir ⁠mejorando", declaró a la prensa el jueves. "Se pueden alcanzar ​mesetas en cuanto al desarrollo, así ‌que lo único que podemos hacer ‌es ir día a día y seguir dándolo todo".

Ferrari ⁠cuenta con su primera actualización del motor de la temporada para la octava prueba, que se celebrará este fin de semana en Austria, un avance que podría ayudar ​a reducir ‌la diferencia con los líderes.

"Es un paso adelante, no toda la diferencia, pero es un paso. Es dar un paso hacia delante, y estoy muy orgulloso y agradecido por ello", afirmó Hamilton, cuyo ⁠antiguo equipo ganó las seis primeras carreras de la temporada y partió desde la pole position en los siete Grandes Premios disputados hasta ahora.

"Mercedes es el equipo a batir (…) han estado increíbles este año; un gran auto, un equipo asombroso, un equipo de campeonato mundial", dijo. "Así que nos espera una auténtica ‌batalla, y va a hacer falta el esfuerzo de todos durante el resto del año para siquiera acercarnos a competir con ellos. Pero no creo que sea imposible".

Hamilton, cuyo primer título lo consiguió con McLaren en 2008 y el último con ‌Mercedes en 2020, afirmó que la experiencia también será un factor importante.

"En cuanto al campeonato (…) Ya he pasado por esto antes. ‌Sé lo que ⁠tengo que hacer y queda un largo camino por recorrer", afirmó. "No llegamos a este fin ​de semana pensando en el campeonato, sino en este fin de semana, para dar lo mejor de nosotros mismos".

Con información de Reuters