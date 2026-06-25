Sesión caliente en el Senado para designar los cargos en el Consejo de la Magistratura 

El Senado de la provincia de Buenos Aires sesionó por primera vez en el año y, tras varios cruces entre el presidente del bloque oficialista, Sergio Berni, y la vicegobernadora Verónica Magario, la Cámara Alta aprobó la designación de tres miembros del cuerpo para integrar el Consejo de la Magistratura.

De esta manera, se aprobó que Sergio Berni - quien responde a Cristina Fernández - y Fernando Coronel, del Frente Grande que lidera Mario Secco, serán los nuevos integrantes. El primero titular y el segundo suplente. La segunda titular será la senadora opositora, María Luz Bambaci. La aprobación de los cargos se aprobó por unanimidad y luego de que Carlos Curestis (La Libertad Avanza) solicitara un cuarto intermedio que generó charlas entre los presidentes de cada bloque dentro y fuera del recinto.

Una de las condiciones necesarias para integrar el Consejo de la Magistratura es que el senador o senadora electa debe ser abogada, condición que en el peronismo escaseaba. En ese sentido, en caso de no contar con abogados en el bloque se podía proponer a un diputado de su misma fuerza que cumpliera con esa condición. Es por ello que el diputado y abogado, Mariano Cascallares, también sonó fuerte como posible miembro del Consejo durante la jornada.

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Otro de los temas que se trató - entre más de 190 que se aprobaron - fue el proyecto de Nerina Neumann para declarar la “preocupación por la posible eliminación del régimen de zona fría para la provincia de Buenos Aires”. El único bloque que lo rechazó fue el de La Libertad Avanza.

En tanto, por el peronismo, Fernanda Raverta recordó la sanción del proyecto y graficó la crisis laboral y económica en el país. “Estamos a tiempo de revertir esto que es bien injusto”, dijo en relación a que el proyecto tiene media sanción en el Congreso. Por el bloque de Unión por la Patria también hablaron Valeria Arata y Marcelo Feliú.

Por su parte, el senador y ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii, también tomó la palabra. El dirigente aseguró que no se incluyó el proyecto de emergencia alimentaria y sanitaria en la reunión de labor parlamentaria.

“Quisiera tratar un tema que no puede esperar. He presentado dos proyectos, uno de emergencia alimentaria y otro de emergencia sanitaria. Lo he pedido pasar sobre tablas por la urgencia del caso”, dijo y agregó: “Lo que ha pasado en la Labor Parlamentaria es que no hemos tenido los dos tercios para poder tratarlo. Yo pienso que esto amerita una urgencia, porque al ser una emergencia no puede esperar”.