Para Bianco, el candidato del peronismo se definirá en 2027 por PASO o consenso

De cara a las elecciones ejecutivas del año entrante, el peronismo sigue discutiendo la candidatura para encabezar la próxima boleta. Este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a remarcar que el 2026 es un “año de construcción” y “no de candidaturas”. Ante la consulta de El Destape en la conferencia de prensa, el ministro de Gobierno remarcó que el corriente, “no es el año de las candidatura”, sino que “es el año de las construcciones políticas”, y agregó: "Es eso lo que estamos haciendo”. En ese sentido se refirió a las elecciones del 2027 y dejó en claro que el candidato del peronismo será “por consenso” o irán a “PASO”.

El sábado pasado, cuando se cumplió un año de ser detenida la ex presidenta Cristina Kirchner, La Cámpora realizó un acto en Parque Lezama para pedir por su liberación. Mientras Máximo Kirchner pidió una “candidata” y no un “candidato por default". “Los que todo el día hablan de hacer la unidad, ni siquiera son capaces de ir a verla a San José para decirle ‘compañera ¿cómo está? ¿necesita algo? esa es la verdad”, afirmó el líder de La Cámpora.

Este lunes, Bianco se refirió a la discusión por las candidaturas. “Está vigente el sistema de las PASO”, dijo y agregó: “A mi me parece que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo y del campo popular en su conjunto”. “Quienes quieran representar a nuestra fuerza política tendrán la posibilidad y el espacio para presentarse”, remarcó.

También indicó que “eventualmente el año próximo va a ser el año que se definan primeros las candidaturas, y después se lleven adelante las campañas que correspondan”. En esa lógica, remarcó que los comicios terminarán polarizándose entre dos espacios: “Se verá quién es el mejor candidato posible para enfrentar a Milei, o al candidato de la derecha. Porque va a haber un candidato de la derecha, que seguramente lo va a elegir el circulo rojo de acuerdo a las circunstancias”.

Aniversario de Perón

El próximo 1 de julio, cuando se cumpla un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el MDF hará un encuentro en la Quinta de San Vicente. “No va a ser un acto”, aclaró Bianco y agregó: “Seguramente hagamos una convocatoria a los presidentes de los 135 PJ locales de la provincia de Buenos Aires”.

No será una tarea sencilla, ya que entre los presidentes de los partidos locales hay dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro, del massismo, del PJ y La Cámpora. Lo cierto es que el encuentro se realizaría en el Museo Quinta 17 de Octubre de San Vicente, donde descansan los restos de Perón.