A un año de la condena a Cristina, el kirchnerismo se moviliza por su libertad

Al cumplirse un año de la decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, La Cámpora y otros sectores de Fuerza Patria se movilizarán a San José 1111 para realizar un simbólico abrazo al edificio y reclamar por la libertad de la ex presidenta. Además, senadores y diputados de los bloques Justicialista y Unión por la Patria anunciarán la presentación de un reclamo ante la Corte en el que denunciarán que la condena constituye “la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia” y que las condiciones de detención son “excepcionalmente restrictivas”, con una finalidad “proscriptiva y persecutoria”. Las actividades se extenderán hasta el sábado 20, cuando realizarán un acto y un “banderazo” en Parque Lezama, del que posiblemente participe el gobernador Axel Kicillof.

“Un año de injusticia. Un año acompañándola”, resume la convocatoria para este miércoles a las 16 frente al domicilio de la ex presidenta. Desde hace varios días, dirigentes y militantes de distintos distritos del conurbano bonaerense vienen movilizándose hacia el edificio del barrio de Constitución para mantener vigente el reclamo por su libertad. Al cumplirse el aniversario, confluirán frente al lugar donde CFK cumple la detención domiciliaria. Los organizadores esperan además que la actividad se replique en distintos puntos del país para darle alcance federal a la protesta.

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Un poco antes que eso, a las 13, en el salón Provincias Unidas del Congreso, senadores y diputados anunciarán el reclamo que presentarán en la Corte Suprema y en

En la previa, la dirigencia del Partido Justicialista se reunió en la sede de la calle Matheu para confirmar para el 20 el "Banderazo por Cristina Libre y contra la proscripción" al que adhirieron más de 20 partidos políticos y organizaciones sociales.