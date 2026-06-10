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A un año de la condena a Cristina, el kirchnerismo se moviliza por su libertad

Sectores del peronismo se movilizarán a San José 1111 para un abrazo simbólico al edificio donde Cristina cumple su prisión domiciliaria. Senadores y diputados de Unión por la Patria presentarán un reclamo ante la Corte Suprema. Además, confirmaron un banderazo en Parque Lezama para el sábado 20. 

10 de junio, 2026 | 00.05

Al cumplirse un año de la decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, La Cámpora y otros sectores de Fuerza Patria se movilizarán a San José 1111 para realizar un simbólico abrazo al edificio y reclamar por la libertad de la ex presidenta. Además, senadores y diputados de los bloques Justicialista y Unión por la Patria anunciarán la presentación de un reclamo ante la Corte en el que denunciarán que la condena constituye “la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia” y que las condiciones de detención son “excepcionalmente restrictivas”, con una finalidad “proscriptiva y persecutoria”. Las actividades se extenderán hasta el sábado 20, cuando realizarán un acto y un “banderazo” en Parque Lezama, del que posiblemente participe el gobernador Axel Kicillof.

“Un año de injusticia. Un año acompañándola”, resume la convocatoria para este miércoles a las 16 frente al domicilio de la ex presidenta. Desde hace varios días, dirigentes y militantes de distintos distritos del conurbano bonaerense vienen movilizándose hacia el edificio del barrio de Constitución para mantener vigente el reclamo por su libertad. Al cumplirse el aniversario, confluirán frente al lugar donde CFK cumple la detención domiciliaria. Los organizadores esperan además que la actividad se replique en distintos puntos del país para darle alcance federal a la protesta.

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Un poco antes que eso, a las 13, en el salón Provincias Unidas del Congreso, senadores y diputados anunciarán el reclamo que presentarán en la Corte Suprema y en 

 

 

 

En la previa, la dirigencia del Partido Justicialista se reunió en la sede de la calle Matheu para confirmar para el 20 el "Banderazo por Cristina Libre y contra la proscripción" al que adhirieron más de 20 partidos políticos y organizaciones sociales. 

 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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