Luis Majul estalló contra Cynthia García y politizó el Mundial 2026: “Mundial de m…”

Luis Majul nuevamente protagonizó un tenso cruce contra Cynthia García al aire.

Durante una transmisión en vivo de El Observador, Luis Majul protagonizó un tenso cruce contra Cynthia García. Además, apuntó duramente contra el movimiento popular kirchnerista luego de que la periodista calificara la actual edición del mundial de fútbol como "un mundial de mierda". Asimismo, la periodista también cuestionó las recientes apariciones de Lionel Messi junto al presidente estadounidense Donald Trump. En el centro de la discusión quedaron, además, otras figuras públicas como Gianni Infantino y Claudio "Chiqui" Tapia.

En este marco, el periodista expresó: “¿Es un mundial de mierda, Cynthia García, porque no es un mundial realizado bajo el gobierno peronista?. Por otro lado, no dudó en disparar contra las influencias políticas dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): “Perón, todo de ustedes es el 'Chiqui' Tapia, ¿eh? Todo el kirchnerismo. Cuando decís 'todo pelota', bueno, Chiqui Tapia es todo de ustedes: de Cristina, de Massa, de Alberto Fernández”.

Asimismo continuó: “Es un mundial de mierda porque Messi y la mayoría de los 40 y pico de millones de argentinos, casi 50, lo estamos disfrutando, Cynthia García. En realidad, ustedes no son nada populares, son elitistas, autoritarios y falsos progresistas”. Luego agregó: “La concepción que tienen de la política es choreo, idolatría a lo que ustedes creen que son ídolos populares, y corrupción”. Concluyó afirmando que sus palabras estaban explícitamente dedicadas “a una nueva anti-Messi”.

El enfrentamiento público de Luis Majul y Cynthia García

Los periodistas Luis Majul y Cynthia García mantienen un enfrentamiento público y judicial desde 2015. El conflicto estalló cuando García reveló que la productora de Majul recibió $14 millones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2015. En este marco, Majul la demandó por "daño moral".

Luego, en marzo de 2024 García protagonizó nuevamente un tenso cruce con Majul al desmentir una fake news difundida en su programa sobre un supuesto fondo millonario que habría recibido para hacer un documental.



