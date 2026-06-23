Majul se agarró del doblete de Messi contra Austria para pegarle a los "kirchneristas": "Resentidos"

Luis Majul dio una vuelta insólita para criticar al kirchnerismo por el doblete de Messi.

El triunfo de la Selección Argentina sobre Austria por 2 a 0, con un doblete de Lionel Messi, no quedó únicamente en el plano deportivo. En medio de la euforia por la actuación del capitán, el periodista Luis Majul aprovechó su programa en El Observador para trazar una lectura política del rendimiento del rosarino y disparar contra el kirchnerismo.

La victoria, que llegó después de un penal errado por Messi a los ocho minutos y dos goles posteriores del propio astro, se transformó rápidamente en material de disputa política. Varios referentes del oficialismo ya habían usado el resultado para cargar contra quienes habían tildado de "mufa" al capitán. En esa misma sintonía se metió Majul.

Majul hizo una insólita editorial.

Una lectura del partido en clave política

Según expresó al aire, el conductor partió de la figura de Messi para construir una división tajante entre dos tipos de personas. Para él, el desempeño del capitán representaba algo más que un buen partido: encarnaba un valor que, en su mirada, excede al fútbol: "El mundo se divide entre los que les va bien, los que representan el mérito como Leo Messi, y los resentidos y anti-Messi", lanzó el periodista.

Y completó la idea con la frase que terminó de darle el tono político a su descargo: "El mundo se divide entre los que laburamos, los que hacemos cosas y nos equivocamos, y los envidiosos, resentidos, que sienten que tienen la superioridad moral en cualquier orden de la vida, como los kirchneristas".

Un triunfo convertido en bandera política

Las declaraciones se inscriben en un clima en el que el rendimiento de la Selección viene siendo leído a través de la grieta. Tras el partido, figuras del Gobierno como el ministro de Economía, Luis Caputo, también apuntaron contra usuarios kirchneristas que, según denunciaron, habían celebrado el penal errado por Messi.

De esta manera, el doblete del capitán ante Austria no solo le dio a la Argentina la clasificación anticipada a los 16avos del Mundial, sino que volvió a funcionar como disparador de la discusión política, con periodistas y dirigentes que encontraron en su figura una nueva trinchera. Hasta el momento, no hubo respuestas públicas desde el sector aludido a los dichos del conductor.