Nelson Castro adelantó qué hará Milei si consigue "la reelección" en 2027: "Va a..."

Los periodistas Nelson Castro y Willy Kohan analizaron en Radio Rivadavia el escenario político de cara a una eventual reelección de Javier Milei en 2027. Durante la conversación, ambos reflexionaron sobre el rumbo que, según su visión, podría tomar la gestión libertaria en un segundo mandato.

Castro sostuvo que uno de los problemas recurrentes de la política argentina es la falta de aprendizaje de sus distintas dirigencias. "La falta de aprendizaje de las dirigencias políticas argentinas. De todos, ¿no?", afirmó el periodista, antes de enumerar distintos gobiernos que, a su entender, repitieron errores una vez alcanzado el poder. "Le pasó al menemismo, le pasó a estos, le pasó a aquellos. Le pasó hasta a Cristina", agregó.

A partir de esa reflexión, el conductor abrió el debate sobre un eventual segundo mandato de Javier Milei. "Este gobierno, si gana la reelección, ¿qué va a hacer? ¿Va a insistir con esto? ¿Dirá 'bueno, ya está'?", preguntó.

Nelson Castro adelantó qué hará Milei si consigue "la reelección" en 2027.

La respuesta de Willy Kohan: "Va a ir por la venganza final"

Ante ese planteo, Willy Kohan respondió con una definición tajante sobre lo que imagina para un eventual triunfo electoral del oficialismo en 2027. "No. Va a ir por la venganza final. Obviamente. Ese es el drama", sostuvo el periodista.

Castro coincidió en que un escenario de esas características podría profundizar la dinámica de confrontación política que caracteriza a la Argentina. "Con lo cual, efectivamente, generás el péndulo", concluyó.