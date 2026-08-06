Ángel de Brito reveló lo qué ocurrirá con LAM en medio de los rumores: "Son ciclos"

LAM es sin duda alguna uno de los programas más emblemáticos y con mejor audiencia de América. Con el inconfudible Ángel de Brito como capitán del barco y un panel muy bien nutrido, temporada tras temporada la audiencia sigue optando por ese ciclo. Uno que, según rumores que cada vez toman más fuerza, podría llegar a su final en el corto plazo.

El propio conductor había puesto sobre la mesa esa posibilidad cuando cumplieron una década de emisión. Dos años después, pareciera que el panorama no cambió: en diálogo con Desayuno Americano, refrendó lo dicho en su momento, aunque llevó algo de calma a los seguidores.

Ángel de Brito junto a algunas de las "angelitas" que tuvo LAM.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre la continuidad de LAM?

Al ser consultado sobre el clímax del programa, Ángel sostuvo: "Bueno, son ciclos, son 12 años, me parece que estamos bien”. Tras ello, expuso: "Estoy re contento en LAM en América, con Mandarina (la productora). No dije que me voy a retirar de la televisión, pero por ahí, hacer otra cosa, algo parecido…”.

Luego, si bien reconoció que tiene “algo pensado”, advirtió que todavía “falta un montón” y que "estamos transitando el (año) 11 y después falta el 12". "No te voy a contar qué, pero me gustaría probar otras cosas. Hice otras cosas pero LAM es un bombazo, me encanta, la pasamos bien, es mi gran éxito y creo que por eso llamó tanto la atención", afirmó.

Finalmente, cuando le consultaron por la posibilidad de que LAM siga pero que tenga, por ejemplo, a Denise Dumas como conductora, lanzó: "No, Denise lo choca, ¿cómo voy a dejar a Denise? Es raro cuando se van los conductores y vienen otros. Pocas excepciones que los programas funcionan, creo que son de los conductores los programas”.