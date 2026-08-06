Giro en el caso de las turistas francesas en Salta: la pericia de ADN en Francia que reactivó la causa 15 años después

La investigación por los crímenes de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurridos en julio del 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, provincia de Salta, volvió a dar un giro clave que podría modificar la causa. En las últimas horas, fiscales salteños mantuvieron una videoconferencia con la jueza de instrucción de París, Emmanuelle Robinson, para analizar los resultados de los estudios genéticos que se realizaron en Francia y coordinar los próximos pasos de una investigación que, más de una década después, sigue abierta.

Las nuevas pericias fueron impulsadas a partir de la denuncia presentada por el padre de Cassandre, Jean-Michel Bouvier, quien sostiene que la investigación original estuvo atravesada por irregularidades e interferencias políticas e institucionales. En esa línea, las autoridades francesas realizaron nuevos análisis sobre muestras biológicas recolectadas durante el proceso con el objetivo de reintentar esclarecer los hechos.

Qué revelaron los nuevos estudios de ADN

El informe enviado desde Francia dejó dos conclusiones fundamentales para la investigación. La primera fue la confirmación de que las dos jóvenes murieron el mismo día en que ingresaron a la Quebrada de San Lorenzo. Este dato fortalece la reconstrucción temporal del doble homicidio y permite descartar otras hipótesis surgidas durante el desarrollo de la investigación.

La segunda conclusión también resulta trascendente. Tiene que ver con que los dos perfiles genéticos que durante años alimentaron dudas sobre la posibilidad de otros involucrados, no guardan relación con la escena del crimen. Así, los especialistas descartaron que esos ADN correspondan a personas vinculadas con ambos crímenes.

Para la Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación, estos resultados permiten depurar gran parte de la evidencia científica y concentrar los esfuerzos en otras líneas, que todavía permanecen abiertas.

En simultáneo al análisis del ADN, la Justicia avanza sobre otra causa vinculada al expediente original. El fiscal Pablo Paz presentó la acusación formal contra dos imputados por presunta falsedad ideológica de instrumento público, en relación con un procedimiento policial realizado en agosto del 2011.

La sospecha es que durante aquel operativo se documentó de manera falsa el hallazgo de un arma que luego fue incorporada a la causa, lo que habría desviado la investigación hacia una persona que, finalmente, no tenía relación con el crimen.

Los fiscales intentan determinar si existió una planificación para obstaculizar el esclarecimiento del caso, hipótesis que coincide con las denuncias formuladas por la familia de una de las víctimas ante la Justicia francesa.

La cooperación entre los investigadores argentinos y franceses continuará en las próximas semanas con nuevas medidas de prueba que permitan llegar finalmente a una conclusión certera sobre qué pasó con las turistas en Salta.