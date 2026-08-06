Los bajos niveles del Danubio en Bulgaria dejan al descubierto un puente de la época romana

El río Danubio alcanza un mínimo histórico, dejando barcos varados y dejando al descubierto el lecho del río.

​Los niveles de agua excepcionalmente bajos del Danubio han dejado al descubierto ‌partes de los ‌cimientos del antiguo Puente de Constantino, brindando a los arqueólogos búlgaros una oportunidad única para documentar lo que describen como uno de los logros de ingeniería más impresionantes del Imperio Romano.

Una sucesión de olas de ​calor sin ⁠precedentes en Europa este verano boreal ha ‌provocado una grave sequía en ⁠algunas zonas del continente, ⁠lo que ha afectado a importantes cursos fluviales como el Danubio y el Rin.

"Para los ⁠arqueólogos, estos momentos son extremadamente valiosos ​porque la naturaleza revela brevemente ‌un objeto que permanece ‌oculto bajo el Danubio la mayor parte ⁠del tiempo", afirmó Pavel Popov, del Museo Histórico Regional de Pleven. "Nos brinda una oportunidad única para observarlo, documentarlo y estudiarlo ​en ‌su entorno real".

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El puente, encargado por el emperador Constantino I e inaugurado en el año 328 d. C., unía la antigua ciudad de Ulpia ⁠Oescus con Sucidava, en lo que hoy es Rumania.

Con una extensión de más de 2 km, es considerado uno de los puentes más largos de la Antigüedad, aunque su vida útil fue efímera. Se cree que quedó ‌destruido en su mayor parte alrededor del año 367 d. C.

Un equipo del museo de Pleven llevó a cabo esta semana una sesión de fotografía aérea y la documentación de ‌los restos visibles del puente, cerca del pueblo de Gigen, en el norte de Bulgaria.

Los ‌investigadores utilizaron ⁠drones para cartografiar y fotografiar los restos al descubierto, trazando la ​línea de los cimientos visibles y evaluando su estado.

Con información de Reuters