El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego anunció la firma de un acuerdo con la empresa minera que permitirá a la provincia recibir un aporte extraordinario, único, no reembolsable ni compensable de USD 250 millones para ejecutar obras de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento antes incluso del inicio de la producción del proyecto. El convenio pone fin a una controversia administrativa iniciada en 2022.

El dinero del acuerdo entre el Gobierno de San Juan y la empresa de origen australiano-canadiense será destinado al financiamiento de obras de infraestructura estratégica. “Hoy es un día histórico para San Juan. Acabamos de firmar con la empresa minera Vicuña Argentina un acuerdo que marca un hito en la historia minera de nuestra provincia. Por primera vez, un proyecto minero realizará un aporte económico de gran magnitud antes de comenzar a producir”, afirmó Orrego durante un mensaje emitido por cadena provincial.

El mandatario explicó que los fondos “no son una promesa ni una expectativa”, sino “un compromiso firmado, de carácter fijo, no reembolsable ni compensable”, que permitirá ejecutar obras viales, hídricas, de saneamiento y de infraestructura pública varios años antes de que la provincia comience a percibir regalías mineras. Según señaló, esas inversiones beneficiarán no sólo al desarrollo de la actividad minera, sino también a los sectores agroindustrial, turístico, energético y productivo, además de impulsar la generación de empleo.

El acuerdo reglamenta el aporte previsto en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, que permanecía objetado en sede administrativa desde 2022, poniendo fin a esa controversia. A partir de ahora se establece una contribución equivalente al 1,5% sobre el valor bruto de facturación, adicional al régimen vigente de regalías, que será destinada a un fideicomiso específico para infraestructura pública administrado por el Estado provincial, informaron desde la gobernación sanjuanina.

Asimismo, el convenio mejora el esquema de regalías, que desde el inicio de la explotación se calcularán aplicando el 3% sobre el valor bruto de facturación. “Reglas claras y previsibles que dan certeza a la provincia y también a los inversores, porque la seguridad jurídica es la base sobre la que se construye la confianza", sostuvo Orrego, quien además confirmó que el acuerdo será enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación por ley.

El impacto económico del proyecto Vicuña

El proyecto Vicuña, desarrollado por las compañías BHP y Lundin Mining, integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. La iniciativa prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones, con un potencial de expansión hasta USD 18.000 millones, y fue recientemente incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Su desarrollo se realizará en tres etapas, con el inicio de la construcción previsto para 2027.

Durante el pico de construcción, entre 2027 y 2030, el emprendimiento demandará alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos. En la etapa operativa sostendrá unos 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con la expectativa de que cerca del 90% de la mano de obra sea local. Además, cuando alcance su producción plena, proyecta exportaciones por aproximadamente USD 6.000 millones anuales, un monto equivalente al total de las exportaciones mineras argentinas registradas en 2025.