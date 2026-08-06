El precio del petróleo se derrumbó hasta un 6% tras el freno de Trump a los ataques contra Irán

Los precios internacionales del petróleo registraron un acentuado retroceso al inicio de la semana bursátil, desplomándose más de un 6% luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la suspensión de los ataques militares contra Irán y afirmara que se abrió una instancia de negociación con el régimen persa.

En los mercados europeos, el barril de Brent para entrega en octubre experimentó una baja del 5,1% hasta ubicarse en los 83,40 dólares, mientras que el barril de West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cedió un 6,2% para cotizar a 79,46 dólares. La drástica caída interrumpió la escalada alcista provocada por las recientes amenazas bélicas de Washington, que el sábado por la noche dieron un giro drástico cuando el mandatario republicano afirmó que el marco para un acuerdo "ya estaba sobre la mesa" y que se iniciarían conversaciones formales, una versión que fue descartada enérgicamente por las autoridades iranias.

Detrás del cambio de postura de la Casa Blanca convergieron presiones diplomáticas y cálculos de política interna. Por un lado, la agencia oficial de noticias de Arabia Saudita confirmó que el príncipe heredero Mohamed bin Salmán instó a Trump a congelar las acciones militares para priorizar el diálogo. Por otro lado, analistas de mercado señalaron que el fantasma de un encarecimiento descontrolado de la gasolina llevó al Gobierno estadounidense a recalcular su estrategia bélica de cara a las próximas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Pese a la descompresión financiera, el clima de hostilidad continúa latente alrededor del estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito global de hidrocarburos donde la agencia marítima británica UKMTO reportó una nueva explosión cerca de un buque petrolero. Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, negó rotundamente cualquier diálogo bilateral con Washington y remarcó que las únicas tratativas en curso se desarrollan de manera exclusiva con el gobierno de Omán para pautar el tránsito seguro por el canal estratégico.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.