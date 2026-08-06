Carlos Maslatón reveló cuál es la peor "catástrofe" del gobierno de Milei: "Triste"

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón volvió a cargar contra el gobierno de Javier Milei con un duro mensaje publicado en la red social X. En medio de la crisis económica y social que atraviesa el país, sostuvo que la gestión libertaria está profundizando un modelo económico que comparó con el impulsado durante la última dictadura.

Maslatón cuestionó el rumbo económico del Gobierno y estableció un paralelismo entre las políticas actuales y las implementadas durante la gestión del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

"Muy triste que Argentina vuelva a repetir esta misma catástrofe económica de fundición a medio siglo de Videla y Martínez de Hoz y porque, a Milei y a Caputo, se les ocurrió aplicar otra vez y agravado el plan de Videla y Martínez de Hoz", escribió.

Carlos Maslatón reveló cuál es la peor "catástrofe" del gobierno de Milei.

Las críticas que ya había realizado al modelo económico

No es la primera vez que Carlos Maslatón establece esa comparación. Días atrás, durante una entrevista en el programa Ciudadano Duka, de Carnaval Stream, el abogado había asegurado que "hoy estamos en la etapa Martínez de Hoz todavía", al analizar el presente económico del país.

Ante esa definición, el conductor Andrés Ducatenzeiler sostuvo que se trata de un modelo "que a los ricos los beneficia". Maslatón coincidió con esa caracterización y afirmó que "beneficia a poca gente en el país y son enriquecidos además por el modelo".