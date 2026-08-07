Quiénes son Fede y Magui, los peces argentinos reconocidos como seres sintientes en un fallo histórico

La Justicia argentina dio un paso inédito en materia de derecho de los animales al reconocer por primera vez a dos peces como seres sintientes y sujetos de derecho. La resolución fue dictada por un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una causa por maltrato animal y ordenó el rescate de los dos peces dorados, llamados Fede y Magui, que estaban en una pecera de 40 litros como decoración, en un restaurante de sushi de Recoleta.

El fallo dispuso el traslado de los animales a un ambiente propicio y sentó además un precedente para causas futuras vinculadas al bienestar de las especies. La decisión se apoyó en informes veterinarios que concluyeron en que los peces vivían en condiciones incompatibles con sus necesidades biológicas, lo que les provocaba estrés y sufrimiento.

Un fallo que cambia todo

La causa se inició a partir de una denuncia de la organización protectora Jaulas Vacías, que solicitó el rescate de los peces y el reconocimiento de sus derechos. Tras analizar la evidencia, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 12 homologó un acuerdo de suspensión del juicio a prueba y ordenó el secuestro de los ejemplares.

En la resolución, el tribunal sostuvo que los animales "no son bienes materiales inertes", si no seres capaces de experimentar dolor y emociones, por lo que deben ser protegidos como sujetos de derecho. Además, citó antecedentes de tribunales superiores argentinos que ya habían reconocido derechos a otros animales no humanos, ampliando ese criterio a una especie que hasta el momento no había sido alcanzada.

Como parte de la resolución, Fede y Magui fueron trasladados a un acuario de 2.500 litros, donde quedaron bajo el cuidado de un adoptante responsable, siguiendo las recomendaciones de los especialistas que intervinieron en la causa.

Un precedente dentro y fuera del país

La sentencia también tuvo consecuencias para el propietario del restaurante. El hombre recibió una probation de ocho meses, quedó inhabilitado para tener animales a su cargo durante ese período y deberá realizar un curso sobre derecho animal y medio ambiente.

Más allá de las sanciones, el fallo reavivó el debate sobre la protección jurídica de los animales en Argentina. La resolución aclara que no está prohibido tener peces domésticos, pero sí mantenerlos en condiciones que impliquen maltrato o crueldad, como espacios insuficientes, falta de cuidados o alimentación inadecuada.

Especialistas en derecho animal consideran que la decisión se inscribe en una tendencia internacional que reconoce la sintiencia de distintas especies y modifica la manera en que los tribunales interpretan su protección.

El caso de Fede y Magui podría convertirse en un antecedente de referencia para futuras causas judiciales, consolidando una mirada que deja de considerar a los animales como simples objetos para reconocerlos como seres con intereses propios que merecen tutela legal.