Alianza clave para el sector productivo: Kingston y QNAP se unen para transformar el almacenamiento de las Pymes

Escalar la infraestructura de datos suele ser uno de los frenos más grandes para una pyme en crecimiento: hace falta velocidad, capacidad y seguridad, pero sin los costos que implica el equipamiento pensado para grandes corporaciones. Ahí es donde entra la propuesta conjunta de dos marcas del sector. Kingston y QNAP fortalecieron su relación estratégica en América Latina para ofrecer soluciones integrales de almacenamiento y gestión de datos, adaptadas tanto a pequeñas empresas como a organizaciones de mayor escala.

En qué consiste la alianza entre Kingston y QNAP

La propuesta combina la infraestructura de almacenamiento en red (SAN) de QNAP con el portafolio de SSD de Kingston, buscando una solución rápida, robusta y escalable. Para las empresas, esto se traduce en acceso más veloz a los datos, flujos de trabajo más eficientes y mejor capacidad para sostener las cargas de trabajo que hoy exigen los entornos de inteligencia artificial empresarial.

Qué le aportan los SSD de Kingston a las pymes

Un punto clave de esta alianza es la incorporación de las unidades SSD DC3000ME y DC600M de Kingston, pensadas para potenciar el desempeño de los sistemas NAS y SAN de QNAP. El almacenamiento de estado sólido permite acelerar significativamente el acceso a los datos y atender a más usuarios de forma simultánea, habilitando aplicaciones que antes quedaban fuera del alcance de una empresa chica.

Una pyme puede empezar usando un NAS solo para centralizar sus respaldos y compartir archivos. Con SSD Kingston Enterprise, esa misma base puede evolucionar para soportar videovigilancia, bases de datos y máquinas virtuales, ampliando enormemente sus capacidades sin cambiar de infraestructura desde cero.

Qué dicen desde las empresas

Fernando Barrientos, gerente regional de cuentas para Sudamérica de QNAP, destacó que la marca amplió su oferta para proyectos de mayor escala, apoyada en una relación entre precio y rendimiento competitiva, con modelos de licenciamiento más accesibles e incluso gratuitos en algunos casos. Por su parte, José Luis Fernández, senior technology manager de Kingston para América Latina, remarcó que ambas soluciones se potencian mutuamente: QNAP aporta la infraestructura y Kingston el almacenamiento en SSD necesario para maximizar el rendimiento de cada implementación.