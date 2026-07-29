Guía definitiva 2026: cuánta memoria RAM necesita un celular para redes sociales, juegos o trabajo

Tener más RAM no siempre significa una mejor experiencia de uso.

Comprar un celular nuevo ya no pasa solo por elegir una buena cámara o una batería de larga duración. En 2026, la memoria RAM se convirtió en uno de los componentes clave para definir el rendimiento del dispositivo, especialmente por el crecimiento de las funciones con inteligencia artificial y la multitarea. Sin embargo, más RAM no siempre significa una mejor experiencia de uso.

La cantidad ideal depende del tipo de usuario. Mientras que algunos pueden utilizar un smartphone sin problemas con configuraciones modestas, otros necesitan más memoria para ejecutar juegos exigentes, editar videos o aprovechar herramientas de IA. Elegir correctamente puede significar un ahorro importante sin resignar rendimiento.

¿Qué hace la memoria RAM en un celular?

La memoria RAM es el espacio donde el teléfono almacena de forma temporal la información de las aplicaciones y procesos que están en uso. Gracias a ella, el sistema puede cambiar rápidamente entre apps, mantener varias abiertas al mismo tiempo y responder con mayor fluidez.

Cuando la RAM es insuficiente, el dispositivo debe cerrar procesos en segundo plano o volver a cargar aplicaciones cada vez que el usuario cambia de una a otra. Esto genera una sensación de lentitud, incluso en equipos con buenos procesadores.

¿Cuánta RAM necesitás según el uso?

La guía establece distintos niveles de memoria recomendados según las necesidades de cada usuario:

4 GB de RAM: alcanza para tareas muy básicas como llamadas, mensajería, navegación web y redes sociales. Es una configuración que empieza a quedarse corta para el uso actual.

alcanza para tareas muy básicas como llamadas, mensajería, navegación web y redes sociales. Es una configuración que para el uso actual. 6 GB de RAM: ofrece un funcionamiento aceptable para la mayoría de las actividades cotidianas , aunque puede mostrar limitaciones con muchas aplicaciones abiertas.

ofrece un funcionamiento , aunque puede mostrar limitaciones con muchas aplicaciones abiertas. 8 GB de RAM: es el punto de equilibrio para la mayoría de las personas . Permite una experiencia fluida en multitarea, redes sociales, streaming y aplicaciones habituales.

es el . Permite una experiencia fluida en multitarea, redes sociales, streaming y aplicaciones habituales. 12 GB de RAM: recomendada para quienes juegan títulos exigentes, editan contenido, trabajan desde el celular o utilizan funciones avanzadas de inteligencia artificial.

recomendada o utilizan funciones avanzadas de inteligencia artificial. 16 GB o más: está pensada para usuarios muy específicos que buscan el máximo rendimiento o utilizan aplicaciones profesionales de forma intensiva.

La guía establece distintos niveles de memoria recomendados según las necesidades de cada usuario.

¿Vale la pena comprar un celular con más RAM?

No necesariamente. Tener más memoria de la que realmente se necesita no hará que el teléfono funcione más rápido. Si el uso diario se limita a WhatsApp, redes sociales, navegación y algunas aplicaciones de streaming, un equipo con 8 GB de RAM será suficiente para ofrecer una experiencia fluida durante varios años.

En cambio, quienes planean conservar el celular por mucho tiempo o utilizar aplicaciones cada vez más exigentes pueden encontrar una mejor inversión en modelos con 12 GB de RAM, que ofrecen un mayor margen para futuras actualizaciones del sistema y nuevas funciones basadas en inteligencia artificial.