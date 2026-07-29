Lleva solo 15 minutos: la rutina de Yoga que los especialistas recomiendan hacer antes de dormir para descansar mejor (Foto: Yoga en red)

Tras un día extenso, de muchas pantallas, estrés laboral y hasta ejercicio físico, el cuerpo puede llegar al momento de acostarse con una acumulación de tensión difícil de disolver. Para combatirlo, cada vez más especialistas recomiendan el yoga restaurativo: lleva 15 minutos y garantiza un descanso reparador.

Se trata de una práctica simple que, a diferencia de otras disciplinas que requieren esfuerzo físico o flexibilidad, propone mantener posturas sencillas durante varios minutos, con el apoyo de almohadones o mantas, con el objetivo de que el sistema nervioso logre estabilizarse. De acuerdo a especialistas, el ejercicio logra que el cuerpo deje de estar acelerado y te vayas a domir en calma.

Qué beneficios tiene el yoga restaurativo antes de dormir, según los especialistas

De acuerdo a referentes del yoga, la disciplina en esta modalidad busca generar una conexión profunda con las sensaciones corporales, de modo que los cambios necesarios para reducir la tensión acumulada surjan de manera espontánea. No se trata de ejecutar las posturas con precisión técnica, sino de prestar atención a las señales del cuerpo y permitir, a partir de ahí, que se libere la tensión.

El yoga restaurativo se debe hacer 15 minutos antes de irse a dormir para tener un descanso reparador

Los ejercicios no exigen un dominio técnico particular, sino disposición para permanecer quieto durante un lapso breve. Entre los beneficios que se destacan al incorporar esta rutina antes de dormir se encuentran:

La reducción del estrés y la ansiedad

El alivio de las tensiones acumuladas en la zona de la espalda y el cuello

Una mejora considerable en la calidad del descanso nocturno.

Además, los especialistas destacan que es especialmente útil en personas que padecen de cuadros de fatiga o dolor crónico, dado que al no exigir un esfuerzo físico intenso, resulta accesible para personas de cualquier condición física y de todas las edades.

Cómo implementar la secuencia de 15 minutos de yoga en el hogar

El yoga restaurativo no requiere un espacio específico ni elementos costosos, solo se necesitan: una manta o frazada enrollada, un almohadón y un entorno silencioso. La forma más habitual de hacerlo combina la postura reclinada con las piernas elevadas contra la pared, una torsión suave apoyada sobre un soporte y, para finalizar, algunos minutos de relajación completa, con los ojos cerrados y la respiración libre.

El yoga restaurativo no requiere de conocimiento previo, ni muchos materiales (Foto: Xuan Lan Yoga)

La clave no está en la postura en sí misma, sino en el tiempo que se le destina a hacerla: sostenerla durante varios minutos es lo que permite que el organismo deje de percibir una amenaza y active su propia capacidad de recuperación. Incorporar este ejercicio como parte fija de la rutina previa a irse a dormir puede marcar una diferencia notable en la calidad del sueño y el descanso.