Quién era Maite Otaegui, la árbitra que murió tras chocar contra un árbol

La víctima dirigía en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol y comenzó a arbitrar en 2019.

Maite Otaegui era una joven árbitra de fútbol que murió este martes luego de que el auto en el que viajaba chocara contra un árbol en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos. El hecho conmocionó al mundo deportivo y a la comunidad local.

La víctima viajaba en un Chevrolet Astra en dirección al centro de Tres Arroyos cuando rozó con un vehículo de reparto, que estaba estacionado, y chocó contra un árbol de la rambla central.

Aunque Maite fue asistida rápidamente por una ambulancia y trasladada al hospital municipal Pirovano, a unos cinco minutos del lugar del accidente, el golpe fue letal para la mujer de 24 años, que sufrió severos traumatismos en el cráneo y la zona dorsal.

El conductor también fue asistido, pero por lesiones leves. Fue dado de alta hacia la noche. La investigación preliminar de la Justicia determinó que no hubo otro vehículo involucrado en la tragedia.

¿Quién fue Maite Otaegui?

Maite tenía una trayectoria arbitral en la región del sudeste bonaerense. Su recién comenzada carrera, hace unos cuatro años, integró el equipo de jueces de un partido de la liga local que generó polémica: un jugador le pegó una trompada por la espalda a la jueza principal y otro la pateó cuando estaba en el suelo.

Ese lamentable hecho ocurrió durante el encuentro entre los clubes Garmense (de la localidad de De La Garma) e Independencia (de la ciudad de Gonzales Chaves), a unos 60 kilómetros de Tres Arroyos.

Teniendo 20 años, Otaegui corrió desde el lateral para sacar del tumulto de personas al agresor y asistir a su colega Dalma Cortadi, quien terminó internada y con varias semanas de convalecencia.

Maite vivía con su familia en el barrio Chacras de López, ubicado en un extremo de la ciudad.

Toda su vida estuvo vinculada a la actividad deportiva e incluso no necesitaba pedir permiso para acceder al club Colegiales y a todas sus instalaciones. Entre junio de 2024 y junio de 2025 había sido convocada para partidos organizados por el Consejo Federal y la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

El último fin de semana había sido designado para encuentros de Primera y Segunda División. Tras conocerse la noticia de su deceso, las redes sociales se colmaron de sentidos mensajes de pesar y afecto para su familia.

Una vida ligada al deporte

La víctima dirigía en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol y comenzó a arbitrar en 2019. Había estudiado la carrera de enfermería en la Universidad Provincial del Sudoeste y se recibió en agosto del año pasado.

Varios clubes locales suspendieron sus actividades durante la jornada para respetar el duelo.

“Hoy el club mantendrá sus puertas cerradas para todos con motivo del fallecimiento de la joven árbitro y amiga de la casa, Maite Otaegui Baigorria. Recordamos fue enfermera en el amistoso que tuvimos en Olimpo Bahía Blanca y nos dirigía en el torneo Esperanzas y fútbol local. Hermana de Gonzalo, categoría 2010, y amiga entrañable de nuestras inferiores. Luz y consuelo para sus familiares y allegados”, señalaron desde la Asociación Deportiva Cristiana (ACDC).