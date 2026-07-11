Accidente fatal en la Ruta 11: un muerto y cuatro heridos tras el choque entre un auto y un camión en Santa Fe

En medio de los desesperados reclamos por el estado de las principales arterias viales del país y su falta de mantenimiento, un nuevo accidente ocurrió este sábado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 870, en cercanías de Villa Ocampo, en el norte de Santa Fe. Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un violento choque frontal entre un automóvil y un camión.

El siniestro fue alrededor de las 9:30 frente a la Estación Termoeléctrica de la empresa Secco SA, cuando un auto marca Kia que viajaba desde Paraguay con destino a la provincia de Buenos Aires impactó de frente contra un camión Fiat que circulaba sin carga.

La víctima fatal fue identificada como Ricardo Canizza, de nacionalidad paraguaya, quien conducía el automóvil. En el vehículo también iban Mirna R .(45), María R. (51), Diego R. (26) y una niña de 5 años, quienes sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladados a centros de salud de la región. El camión era conducido por Carlos B., de 46 años y domiciliado en la localidad santafesina de Las Toscas. El chofer resultó ileso.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo a partir de los primeros testimonios, el automóvil habría circulado realizando maniobras en zigzag antes del impacto. "Algunas personas nos contaron que el auto venía zigzagueando. Después, las pericias determinarán qué ocurrió, pero aparentemente algo le habría pasado al conductor", explicó el subjefe provincial de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo, Silvio Jaime.

El impacto fue de tal magnitud que dos de los ocupantes del automóvil quedaron atrapados entre los hierros y debieron ser rescatados por los bomberos antes de ser derivados de urgencia. "Fue un impacto frontal muy fuerte que hizo que se desprendiera el motor del auto", agregó Jaime.

Los accidentes viales en la Ruta Nacional 33 aumentaron 50% en un año

Un informe elaborado por la ONG Construir Hacer elevó la preocupación por estado crítico de la Ruta Nacional 33, que une Rosario con Bahía Blanca: según el relevamiento correspondiente al segundo trimestre de 2026, los siniestros viales aumentaron casi un 50% respecto del mismo período del año pasado, un dato que enciende las alarmas sobre uno de los principales corredores productivos del país.

El deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones en gran parte de las arterias viales del país. En el caso de Santa Fe, el nulo mantenimiento de las rutas nacionales Nº 11, 33 y 34 marcan una tríada fatal caracterizada por la peligrosidad.

El expresidente de la organización civil Enzo Navarro explicó que "durante este segundo trimestre de este año se registraron 50 siniestros, mientras que en el mismo período de 2025 fueron 31. Si lo comparamos con el primer trimestre de 2026, cuando habían sido 27, el incremento es bastante considerable". Además, remarcó que abril, mayo y junio coinciden con la época de cosecha, cuando aumenta significativamente la circulación de camiones y vehículos de gran porte.

En diálogo con Cadena 3, el dirigente detalló que el monitoreo divide el corredor entre Pérez y General Villegas en distintos subtramos para identificar las zonas más críticas. En ese sentido, indicó que "los sectores entre Firmat y Venado Tuerto, y entre Rufino y General Villegas, fueron los que registraron la mayor cantidad de siniestros durante este segundo trimestre". Sobre este último tramo fue contundente: "La ruta está totalmente detonada, parece que hubiera habido una guerra". Navarro recordó que el deterioro también afecta otros sectores, como Pérez-Casilda, Casilda-Firmat y Venado Tuerto-Rufino, aunque destacó que los dos primeros mencionados concentran actualmente la mayor siniestralidad.

Para Navarro, el crecimiento de los accidentes responde a una combinación de factores. "Uno es el estado de la traza asfáltica, con deformaciones, banquinas descalzadas, poca señalización y escasa iluminación, especialmente en los cruces de rutas nacionales. Por otro lado, también existe imprudencia humana: se conduce tomando mate, usando el celular, bajo los efectos del alcohol o de sustancias, y además circulan vehículos que no están en condiciones", señaló.