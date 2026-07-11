Courtois se replantea dejar la selección belga, pero quiere tomarse un descanso

Thibaut Courtois, de Bélgica, aplaude a sus aficionados tras el partido, en el que Bélgica queda eliminada de la Copa Mundial

El portero belga Thibaut Courtois está dispuesto a continuar su carrera internacional, pero ‌quiere que se le ‌exima de jugar con su selección durante los próximos meses.

Courtois, que fue sustituido en la derrota del viernes en los cuartos de final del Mundial ante España, declaró durante el torneo que estaba pensando en dejar la selección.

Sin ​embargo, el jugador ⁠de 34 años, que ha disputado 115 ‌partidos internacionales desde su debut en 2011, ⁠se muestra ahora dispuesto ⁠a seguir si se le garantiza una carga reducida.

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"Ya he indicado que me gustaría tener un año ⁠más tranquilo, en el que pueda quedarme ​en Madrid durante la campaña ‌de la Liga de Naciones ‌para centrarme en mi recuperación. De esa ⁠forma, Senne (Lammens), Mike (Penders) o Maarten (Vandevoordt) podrían jugar", afirmó, enumerando a sus posibles sustitutos.

"Si ellos (Bélgica) lo aceptan, entonces estaría dispuesto a seguir", dijo Courtois, ​que ‌fue sustituido por una molestia en una pierna durante el partido contra España y vio desde el banquillo cómo Lammens dejaba escapar el balón, lo que permitió ⁠a Mikel Merino marcar el gol de la victoria en el minuto 88.

Bélgica comienza su andadura en la Liga de Naciones contra Italia en Roma el 25 de septiembre.

El arquero lamentó lo ocurrido en el partido ante los campeones de Europa.

"Es una ‌pena tener que salir del campo en un partido tan especial", dijo Courtois. "Me sentía muy bien en la segunda parte e hice algunas paradas. En momentos como ese, quieres quedarte en el campo".

"Pero ‌realicé dos saques de puerta y, en el segundo, sentí un dolor en el cuádriceps. Les hice saber ‌que ya ⁠no podía sacar saques de puerta largos", explicó a periodistas.

El entrenador Rudi García decidió ​que, como el meta no estaba al 100%, era mejor realizar el cambio.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)