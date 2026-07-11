Lineker nombró a las Malvinas como "Malvinas" y en Inglaterra lo cruzaron

Gary Lineker es una de las leyendas de Inglaterra y en las últimas horas fue víctima de furiosas críticas en su país por sus declaraciones. El exdelantero que se despidió del Mundial México 1986 con la derrota por 2 a 1 ante la Selección Argentina de Diego Armando Maradona hizo referencia a las Islas Malvinas en un podcast y sus palabras despertaron bronca. Es que el exhombre del Leicester las nombró como "Malvinas" y no como Falkland, como se las llama en suelo inglés.

Las declaraciones de Lineker sobre las Islas Malvinas

"Inglaterra podría enfrentarse a Argentina en una semifinal, nos estamos adelantando un poco. Pero hay muchas historias entre nuestras naciones... ¿No?", aseveró el exfutbolista del seleccionado inglés en el podcast "The Rest Is Football" de Netflix acerca de la chance de que ambos seleccionados se vean las caras en el Mundial 2026 por un lugar en la final. Luego, profundizó: "¿Acaso no hace tanto tiempo que nuestros dos países estuvieron en guerra con las Falklands o las Malvinas, o incluso antes?".

Estos dichos de Lineker resonaron en Inglaterra después de que el video de los jugadores argentinos celebrando en el vestuario al ritmo de "La cuarta estrella" llegue a dicho país. Una de sus últimas frases hace referencia a las Islas y al conflicto bélico que terminó con la vida de 649 combatientes de nuestro país. En donde no perdonaron al delantero que disputó las copas del mundo de México 1986 e Italia 1990 fue en las redes sociales ya que cuestionaron sus dichos.

Los palazos a la leyenda de Inglaterra por nombrar a las Malvinas

Varios ingleses mostraron su descontento en las redes sociales contra el exjugador haciendo referencia a los veteranos y caídos de su país durante la guerra. "Ningún hombre en su sano juicio se referiría jamás a las islas de esa manera cuando sus compatriotas lucharon y murieron por ellas", escribió un usuario en las redes sociales. Otro fue aún más efusivo y lanzó: "Muchos hombres británicos dieron su vida por las Islas. ¡Tengan un poco de respeto!".

Cabe destacar que no es la primera vez que está en el ojo de la tormenta, ya que en otra ocasión llegó a decir que el seleccionado inglés era "una mierda". Sus declaraciones se dieron en el marco de una derrota a manos de Dinamarca en la Eurocopa 2024. Por supuesto, también recibió miles de críticas por sus polémicos dichos.

Gary Lineker junto a Lionel Messi

La letra de "La Cuarta Estrella", el nuevo hit de la Selección Argentina en el Mundial 2026

No me arrepiento de este amor, de Gilda

Soy hincha de la Selección, la aliento con el corazón

ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez...

Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar

la Copa que le robaron al Diez, la que no le dejaron levantar...

Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta

soy argento de la cuna hasta el cajóoooon...

Por Malvinas, por el Diego

por la última de Leo

Argentina, quiero verte bicampeóoooon....