El DT de Egipto apuntó contra Messi y dijo que "es frío y provocador"

El paso de la Copa del Mundo deja tras de sí batallas futbolísticas que se extienden mucho más allá de los noventa minutos. Las repercusiones del intenso choque entre Argentina y Egipto por los octavos de final sumaron un nuevo capítulo tras las explosivas declaraciones de Ibrahim Hassan, director deportivo del combinado egipcio, en el programa "ON Stadium" del canal de televisión ON Sport y replicadas por el medio local Kora Plus.

Hassan apuntó de manera directa contra la figura de Lionel Messi, señalándolo como el principal responsable de la escalada de tensión que se vivió en el terreno de juego durante un compromiso que definía la continuidad en el certamen ecuménico. Sin matices, el exfutbolista acusó al capitán de la Albiceleste de desplegar una actitud nociva para el normal desarrollo del espectáculo. "¿Por qué discutí con Messi? Es frío, provocador y quiere prenderle fuego al mundo", lanzó de forma tajante Ibrahim Hassan.

De acuerdo con el testimonio del directivo africano, el clima del encuentro ya era complejo debido a la enorme relevancia de lo que estaba en disputa, pero el comportamiento del astro argentino terminó por romper la paciencia del banco de suplentes rival. Las constantes provocaciones tácticas y gestuales del diez no solo afectaron a los futbolistas dentro de la cancha, sino que terminaron por involucrar a los colaboradores externos. "Incluso Saafan Al-Saghir se enfadó y recibió una advertencia", detalló Hassan en referencia a la amonestación que sufrió el preparador de arqueros del equipo de los Faraones.

Collina, Director de Arbitraje de la FIFA, desestimó las protestas de Egipto contra Argentina

El exárbitro italiano disparó acerca de cómo se manejan en este tipo de situaciones: “Por lo general, durante una competición, preferimos no centrarnos en incidentes concretos. No obstante, del mismo modo que hace poco explicamos en qué se iban a fijar los equipos arbitrales cuando los atacantes trataran de impedir que el guardameta rival se moviera y defendiera la portería, también queríamos aclarar otro tema que ha generado cierto debate”.

Incluso, con relación al gol anulado a Egipto detalló que “cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol”. Esta explicación puntual fue sobre la APP: Attacking Possession Phase (fase de ataque con posesión del balón) que se aplicó para anular el gol de Mostafa Ziko por una falta previa sobre "Licha".

“Vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca ‘obvia’, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir”, profundizó Collina.