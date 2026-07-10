Exclusivo para jubilados: abrió la inscripción para jugar al sapo gratis en Buenos Aires.

Las personas mayores de 60 años que vivan en la Ciudad de Buenos Aires pueden inscribirse para participar de una nueva edición de los Juegos Porteños, un programa deportivo organizado por el Gobierno de la Ciudad. En esta oportunidad, ya se encuentra abierta la inscripción para la disciplina sapo, una competencia gratuita destinada a promover el deporte, la recreación y el encuentro entre adultos mayores.

El torneo se disputará el 8 de agosto, entre las 10 y las 14 horas, en el Centro de Jubilados Amigos por el Tejo, ubicado entre las calles Marie Curie y Patricias Argentinas, en la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo participar del torneo de sapo

Para inscribirse es necesario completar el formulario de inscripción de los Juegos Porteños con los datos personales del participante. El mismo se encuentra disponible en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad en la parte de deportes.

Llega una nueva edición de la competencia de sapo del Gobierno de la Ciudad para adultos mayores.

El torneo será individual y podrán competir juntos hombres y mujeres, ya que no habrá división por sexo. Desde la organización explicaron que el objetivo principal del programa es promover el encuentro y la actividad física, priorizando el concepto de competir "junto al otro" por sobre la competencia "contra el otro".

Para más información está disponible el correo electrónico [email protected]. Comunicándose a través del mismo, indicando siempre nombre y apellido, se pueden resolver cualquier tipo de duda que surja.

La inscripción ya está abierta por lo que recomendamos no perder demasiado tiempo, ya que en los casos de otras disciplinas como truco y ajedrez los cupos se acabaron en poco tiempo.

Cómo se juega al sapo

El sapo es un clásico juego de puntería que consiste en lanzar fichas de bronce hacia un tablero de hierro con distintos orificios, entre ellos la tradicional boca del sapo, que otorga el mayor puntaje.

Cada participante dispondrá de 12 fichas por ronda, que serán entregadas por el juez antes de comenzar la competencia. Además, todos tendrán derecho a dos lanzamientos de práctica antes del inicio del torneo.

Los jugadores deberán realizar sus tiros desde una distancia de tres metros. Si pisan o sobrepasan la línea de lanzamiento, esa ficha será anulada, aunque haya ingresado en alguno de los orificios. En caso de empate, los participantes definirán la clasificación mediante una ronda adicional de cinco lanzamientos.