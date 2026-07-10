Fue una farmacia durante casi 90 años y hoy es uno de los bares furor de Buenos Aires.

En la esquina de Directorio y Rivera Indarte, en el barrio porteño de Flores, funciona uno de los bares con más historia de la Ciudad de Buenos Aires. Se llama La Farmacia y ocupa el mismo edificio donde durante casi 90 años estuvo la histórica Farmacia Santa Elena, un comercio que abrió sus puertas en 1910 y cerró definitivamente a fines de la década de 1990.

Pocos años después, el local volvió a abrir de la mano de Lucas Vidal, nieto de Mauricio Giwnewer, uno de los últimos farmacéuticos que estuvo al frente del negocio familiar. El mismo decidió recuperar el espacio y transformarlo en un bar pero manteniendo su identidad.

De una farmacia de barrio a un bar notable

Entre 1936 y 1953 la Farmacia Santa Elena estuvo a cargo de Leopoldo López y, posteriormente, quedó en manos de Mauricio Giwnewer, quien la dirigió hasta su cierre definitivo. Con la intención de mantener vivo ese legado familiar, Lucas Vidal impulsó el proyecto junto a su padre, el arquitecto Fernando Vidal, responsable de la restauración del edificio.

La Farmacia es un bar notable del barrio de Flores.

De esta manera nació el bar, que conserva gran parte de la esencia de la antigua farmacia. De hecho, todavía se pueden ver las vitrinas y estanterías de madera originales, donde décadas atrás se exhibían medicamentos y productos farmacéuticos. El salón principal también mantiene el piso de mosaicos calcáreos con una estrella.

Con el paso de los años, La Farmacia se convirtió en un clásico gastronómico del barrio. Entre las especialidades de la casa se destacan la picada tradicional, los panqueques salados y las fondues, tanto la clásica de queso como la de chocolate. Al mediodía también ofrece platos sugeridos por el chef, que incluyen opciones como pollo grillado con terrina de verduras o pollo salteado con vegetales y almendras.

Por sus mesas pasaron personalidades como Marcelo Bonelli, Miriam Lewin, Nadina Greco, Ana María Picchio, Anita Martínez, además de los recordados Juan Alberto Badía y Ariel Ramírez, entre muchos otros. Al mismo tiempo, es furor entre los amantes de la gastronomía porteña.

Quienes lo quieran visitar, La Farmacia está abierta de lunes a sábados de 8 am hasta la medianoche. Es un clásico del barrio de Flores, ubicado sobre Av. Directorio al 2398, a pocas cuadras del subte Linea A y E.