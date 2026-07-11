Argentina y el Escudo de las Américas pidieron respetar la transición en Colombia

Manteniéndose bajo la línea política exterior de los Estados Unidos, el gobierno argentino y otros 12 países integrantes del Escudo de las Américas reclamaron que se respeten los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Colombia y pidieron "garantizar una transición democrática en paz".

El pronunciamiento llega en medio de la crisis política desatada tras la negativa del presidente Gustavo Petro a reconocer el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella.

El comunicado conjunto advirtió que cualquier intento de desconocer la voluntad popular o de obstaculizar el traspaso de mando representa "una amenaza para la institucionalidad democrática". Además, instó a las autoridades colombianas a asegurar una transición pacífica, ordenada y transparente.

Argentina respaldó el pedido de respetar la transición en Colombia

Argentina fue uno de los países que firmó el documento difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos junto a los demás miembros del Escudo de las Américas. También adhirieron Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

En el texto, los gobiernos expresaron su "profunda preocupación" por las declaraciones que pusieron en duda la legitimidad de las elecciones presidenciales colombianas sin presentar pruebas que las respalden. Los firmantes señalaron que esas manifestaciones generan incertidumbre sobre la continuidad institucional y pueden afectar la estabilidad democrática del país sudamericano.

El comunicado del Escudo de las Américas

El documento rechaza cualquier acción destinada a desacreditar a las autoridades electorales o desconocer el resultado oficial de los comicios. Además, sostiene que impedir o dificultar el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante implica desconocer la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.

"Rechazamos toda acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme. La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular", rezó el texto difundido este mismo viernes.

En ese sentido, la declaración solicita que las instituciones colombianas garanticen un proceso de traspaso de mando respetando la Constitución, las leyes y los principios democráticos. La postura conjunta busca enviar una señal de respaldo al proceso electoral en un contexto de "creciente tensión política" en Colombia, según advirtieron fuentes en Washington.

La tensión política tras las elecciones

El pronunciamiento internacional se conoció después de una semana marcada por fuertes cruces entre el presidente colombiano, Gustavo Petro y el mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

Luego de la segunda vuelta presidencial realizada el 21 de junio, Petro aseguró que no reconocía la victoria del candidato opositor al denunciar un supuesto fraude electoral. Sin embargo, hasta el momento no presentó pruebas que respalden esas acusaciones.

Por su parte, De la Espriella, que recibió el respaldo público del presidente estadounidense Donald Trump, acusó a Petro y al candidato oficialista Iván Cepeda de intentar mantenerse en el poder mediante un supuesto "golpe de Estado", según expresó en un mensaje difundido en redes sociales. Los resultados oficiales de la Registraduría Nacional dieron como ganador a De la Espriella con cerca del 52% de los votos frente a Cepeda.

En medio de la controversia, Gustavo Petro mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Según informó la Presidencia brasileña, el mandatario colombiano ratificó que dejará el cargo el próximo 6 de agosto y aseguró que respetará el proceso democrático.

También reafirmó su compromiso con "una transición pacífica del poder" y con el respeto por las instituciones. El presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá oficialmente el 7 de agosto para iniciar su mandato de cuatro años.