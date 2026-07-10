Un millón de mujeres pierden el acceso a la ayuda debido a los recortes presupuestarios, según ONU Mujeres

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de las Naciones Unidas adorna una ventana en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EEUU

Al menos un millón de mujeres y niñas han perdido el acceso a ayudas vitales durante el último año debido a los ‌recortes en la ayuda de ‌los donantes a nivel mundial, según revela un nuevo informe de las Naciones Unidas publicado el viernes.

Casi nueve de cada diez organizaciones de mujeres ya no pueden satisfacer las necesidades sobre el terreno, a pesar del fuerte aumento de la demanda desde enero del año pasado, tras la caída más pronunciada de la financiación de la ayuda jamás registrada, según el informe de ONU Mujeres.

El ​Gobierno de Donald Trump ⁠ha recortado miles de millones de dólares en ayuda exterior este año, ‌mientras que otros importantes donantes internacionales también han reducido sus presupuestos ⁠de ayuda debido a las presiones fiscales ⁠y al aumento del gasto en defensa. Estados Unidos había sido hasta ahora el mayor donante de ayuda del mundo.

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Unos 120 millones de mujeres y niñas necesitan ⁠asistencia humanitaria y protección en todo el mundo. Sin embargo, el ​40% de las 855 organizaciones de mujeres encuestadas en ‌países como Afganistán, República Democrática del Congo ‌y Haití corren el riesgo de cerrar de forma temporal o permanente ⁠en el próximo año debido a la escasez de fondos, según el informe.

La mayoría de las organizaciones encuestadas afirmaron que ya no pueden satisfacer los niveles actuales de necesidad, y el 60% señaló que están llegando a menos ​mujeres y niñas ‌que antes de enero de 2025, a pesar del aumento de la demanda de sus servicios.

Esta reducción está creando lagunas críticas en la cobertura humanitaria, según el informe, ya que estas organizaciones son, en ocasiones, los únicos actores capaces de llegar a las mujeres y ⁠niñas que lo necesitan.

"Cada dólar que se retira a las organizaciones de mujeres es un dólar que se retira a las supervivientes de violencia sexual relacionada con los conflictos, a las madres desplazadas, a las niñas obligadas a abandonar la escuela y a las comunidades que luchan por sobrevivir", dijo Sofia Calltorp, jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres.

El 65% de las organizaciones dirigidas por mujeres afirman que su ‌personal trabaja sin remuneración para mantener los servicios en funcionamiento, mientras que la mitad ha establecido listas de espera o se ve obligada a rechazar a mujeres y niñas. Más de tres cuartas partes afirman haber recortado puestos de trabajo.

Dado que los casos de violencia sexual relacionada con los conflictos se duplicaron el año pasado, ‌el 62% de las organizaciones afirma que ya no hay espacios seguros disponibles o que estos se han reducido debido a los recortes, y también se ha producido ‌una reducción en los ⁠servicios de gestión de casos de violencia de género.

ONU Mujeres señaló que los recortes de financiación formaban parte de un retroceso ​más amplio en materia de género, ya que una quinta parte de las organizaciones ha suspendido su labor de promoción del liderazgo de las mujeres y la igualdad de género.

Con información de Reuters