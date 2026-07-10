Tencent está en negociaciones para convertirse en el mayor accionista de Manus, según fuentes

Logotipo de Tencent en un centro de exposiciones durante una gira de prensa organizada en Hohhot, Región Autónoma de Mongolia Interior, China

Por Fanny Potkin ​y Kane Wu

SINGAPUR, 10 jul (Reuters) - La empresa china de videojuegos e internet Tencent está en negociaciones para convertirse ‌en el mayor accionista ‌de Manus, mientras los inversionistas buscan alternativas después de que Pekín ordenara a Meta que deshiciera su adquisición, por valor de 2.000 millones de dólares, de la empresa emergente de inteligencia artificial, según afirmaron el viernes dos personas con conocimiento del asunto.

El Financial Times fue el ​primero en informar ⁠de las negociaciones de Tencent a primera hora ‌del día.

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Tencent, junto con los inversionistas originales de ⁠Manus —entre los que se encuentran ⁠ZhenFund y HSG—, tiene previsto recomprar la empresa a Meta por un importe no inferior a 2.000 millones de ⁠dólares, según afirmaron una de las fuentes y ​una tercera persona al corriente del ‌asunto.

Tencent, Manus, Meta y las ‌dos firmas de inversión no respondieron de inmediato a ⁠las solicitudes de comentarios de Reuters.

Manus, que desarrolla agentes de IA capaces de realizar tareas de forma autónoma con una intervención humana mínima, trasladó sus operaciones ​de China ‌a Singapur el año pasado.

Meta anunció en diciembre la adquisición de Manus con el objetivo de reforzar su propio trabajo en el campo de la IA agentiva. Sin embargo, China inició en ⁠abril una investigación para determinar si la operación infringía las normas de inversión.

La orden sobre Manus de abril fue el caso más reciente de gran repercusión en el que China bloqueó o cuestionó una transacción transfronteriza en la que participaba una empresa no constituida en China, en un ‌contexto de crecientes tensiones geopolíticas entre Pekín y Washington.

Desde la orden de Pekín, Meta ha llevado a cabo una separación operativa interna de Manus y ha interrumpido el intercambio de datos entre ambas empresas, según informó Bloomberg News ‌el mes pasado.

A principios del año pasado, Manus fue aclamada por los medios de comunicación estatales y los comentaristas como la ‌próxima "DeepSeek" de ⁠China tras lanzar lo que, según afirmó, era el primer agente de IA general del ​mundo.

Con información de Reuters