Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 9 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa que hoy jueves 9 de julio no hay pagos programados para jubilaciones, pensiones, AUH ni otras prestaciones. Los beneficiarios deben consultar el calendario oficial para conocer las fechas asignadas según la terminación de su DNI.

Tras los pagos del miércoles 8 (jubilados y pensionados con DNI 0 y 1, y PNC con DNI 0 a 3), el organismo retomará los depósitos el próximo lunes 13 de julio. Este jueves no corresponde cobro de ninguna prestación del sistema.

Calendario en pausa

El cronograma de ANSES para julio no contempla pagos para este jueves 9 de julio. Se recomienda a los titulares consultar su fecha exacta a través de Mi ANSES o la app del organismo para evitar traslados innecesarios.